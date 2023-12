Mariana Flores, una voz de Mendoza que encanta al mundo.

El pasado lunes 27 de noviembre, el prestigioso Teatro Colón recibió una visita especial, de renombre mundial: se presentó La Capella Mediterránea, uno de los grupos más importantes del momento dedicado a la música renacentista y barroca. “Son el rock and roll del barroco” me dijo un experto conocedor del tema y me agregó: “La están rompiendo en Europa. Cada una de sus presentaciones son tremendas y ovacionadas”.