Mariana Bianchini, con el rock ante nuevos desafíos

Rock en el Selectro Con "Parientes" así, cómo no aguantar "Los Trapos"

La banda que acompaña a Mariana está formada por Lulo Isod, en batería; Cam Beszkin, en bajo; Sergio Alvarez, en guitarras; Juan Pablo Compaired, en brasses; y fue producido por Sergio Alvarez.

"Hace mucho que no voy a Mendoza. La última vez que me presenté a cantar fue con Panza. Y la otra vez que estuve allí fue cuando me dieron el Premio Gardel por mi disco Matrioska. Ese fue uno de los momentos más lindos que pasé en mi carrera porque sentí que habían reconocido mi trabajo y mis canciones" destacó la artista.

Para contar sobre todo lo viene y de cómo se gestó este nuevo disco, Mariana Bianchini habló en el programa El Buen Salvaje, que se emite por Radio Andina 90.1, de lunes a viernes de 13 a 15. Acá está esa charla: