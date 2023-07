Mara Barros trae su espléndida voz a Teatro Independencia

Ahora, en su faceta solista editó recientemente “Me nace del corazón”, que le siguió a “Por motivos personales”, del 2017.

Mara Barros (photo press 7).jpg Mara Barros

La charla

Desde su casa en Madrid, Mara Barros habló con Sitio Andino sobre su llegada a Mendoza:

-Venís por primera vez como solista pero ya estuviste en Mendoza…

-Claro. Recuerdo bien cuando pasamos por Mendoza porque fuimos a tomar unos vinos a una bodega hermosa y porque fue un concierto espectacular.

-¿Cómo es ser parte del grupo de Joaquín Sabina?

-Es el trabajo de la vida porque tengo el mejor jefe. Tenemos una conexión encima y debajo del escenario y me enriquezco cada vez que tengo relación con él. Y cuando acaban las giras tenemos una relación excelente vamos a pasear y me ayuda mucho a crecer como persona y como artista. Me ha enseñado a manejar un profesionalismo que es fundamental en este rubro. Con Joaquín voy a pasármelo pipa, no me pongo nerviosa, en absoluto, me divierto porque me deja vestirme como quiera, hablar con mis compañeros, bailar, saltar, bajarme de la tarima... somos una familia encima del escenario.

-¿Cuesta despegar la solista de la corista de Sabina?

-Son dos responsabilidades. Cuando cantas con tu proyecto o en solitario, te muestras tú también como persona, a la hora de hablar y a la hora de expresarte y de mostrarte ante el público, me da un nervio, que me muero. Cuando salgo de gira con Joaquín la paso mejor porque él que lleva el concierto y las responsabilidades son de él… yo lo acompaño. Ahí soy parte de un engranaje que hace que todo eso funcione y él brille. Pero esta faceta solista me encanta porque hago lo que quiero hacer.

-Venís a nuestro mejor teatro que es el Independencia…

-Me lo han dicho y me llena de orgullo y de nervios. Se que tiene una gran acústica y que tendré a un público decidido a verme. Pero eso también me gusta, porque es lo que amo hacer. Voy a presentarme con dos músicos sensacionales que van a dejar la vida en el escenario.

-¿Tenés alguna relación con la música argentina?

-Es una de mis grandes deudas. Siempre he querido darle más tiempo y lugar pero por una u otra cuestión no lo he hecho. Desde luego que conozco a Gardel y a (Edmundo) Rivero y también adoro a Los Rodríguez o mi admiradísimo Fito Páez… Creo que habrá un momento en el que haga un disco solo con canciones hechas por argentinos.