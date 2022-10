Joaquín Sabina estrenó "Sintiéndolo mucho"

“Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo, sintiéndolo mucho…”, interpretan en el estribillo, formando una canción llena de sentimientos digna de un maestro como lo es Joaquín Sabina.

La gira

El cantante español Joaquín Sabina lanzará un nuevo disco en Navidad y realizará una gira desde febrero por América, que incluirá Argentina, y España, anunció el artista en el Festival de Cine de San Sebastián.

"Yo no voy de gira si no tengo canciones nuevas", contó Sabina a la prensa, tras un período de alejamiento de los escenarios por una caída que sufrió en un concierto en Madrid en 2020.

Luego el éxito de "Lo niego todo" (2017), su primer disco con Leiva como productor, el músico, de 73 años, decidió volver a asociarse con su compatriota multiinstrumentista para este trabajo, a estrenarse en la próxima Navidad.

En cuanto a la gira, contó que se iniciará a finales de febrero en América Latina, que incluirá Argentina y que luego visitará España, y otra vez América: "Estamos firmando conciertos", señaló.