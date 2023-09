Lo mejor del tango en vivo: Varón Álvarez en la Gira Salvaje

"Tengo tres pasiones bravas: el canto, la escultura y las plantas. Son mi mundo y cuando creo en la escultura, lo hago a mi antojo. Yo me pongo a trabajar y parece que alguien me guía para hacerlo. De alguna manera soy autodidacta y al comienzo me resistí a usar moldes. Por tanguero visité muchos talleres de artistas como Barroso, Marino y Alfredo Ceverino. Y de ellos aprendí mucho" contó en una entrevista