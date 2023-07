Llega una nueva antología de jazz de Charlie Watts

Esta ambiciosa retrospectiva comienza en 1986 cuando Charlie Watts grabó un álbum bajo su propio nombre por primera vez, con su típica modestia, unos 25 años después de que su forma de tocar la batería ganara notoriedad entre sus colegas; en Live At Fulham Town Hall. Luego continúa con selecciones del mini-álbum “From One Charlie” (1991) de Charlie Watts Quintet, de sus álbumes “A Tribute to Charlie Parker with Strings” (1992), “Warm and Tender” (1993) y “Long Ago and Far Away” (1996), además de la colaboración “Charlie Watts - Jim Keltner Project” (2000) y otro set en vivo “Watts at Scott's” (2004) como Charlie Watts Tentet.