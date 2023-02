Lizzo se unió a su amiga Sza para presentar "Special"

El lanzamiento oficial de “ Special (feat. Sza)” le sigue a otra monumental noche de los Grammy para Lizzo, en donde obtuvo el premio “Grabación del Año” por su éxito N° 1 del Hot 100 de Billboard en todo el mundo: “About Damn Time”, después de interpretar una mezcla de “About Damn Time” y “Special”. Con este galardón, Lizzo se convierte en la primera mujer de color que obtiene el premio a “Grabación del Año” desde que lo ganara Whitney Houston por "I Will Always Love You" en 1994.

Dirigido por el premiado cineasta Christian Breslauer (Doja Cat, The Weeknd, SZA), el alegre video destaca la energía natural de Lizzo.

Lizzo cerró el 2022 con importantes presentaciones en SNL y Day Drinking With Seth Meyers de NBC y Sunday Morning de CBS. Lizzo prevé un agitado 2023 con nominaciones a cuatro NAACP Image Awards y una nominación al GLAAD Media Award por su primer programa de competencia en Amazon Prime, Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls. Tras finalizar la primera parte de su gira con entradas agotadas, The Special Tour, con 2 shows en el Kia Forum de Los Angeles.

Lizzo iniciará el tramo europeo el 17 de febrero en Noruega y el segundo tramo de Norteamérica el 21 de abril en Knoxville, Tennessee, además de presentarse en festivales como el City’s Governors Ball Music Festival de Nueva York.