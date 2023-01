Las modistas ya trabajan en el vestuario de la Vendimia 2023.

Pablo Moreno, director de Producción Cultural y Vendimia, señaló: “Estamos muy felices de poder anunciar que hoy hemos puesto en marcha el montaje que va a ser todo el sector y toda la zona de vestuario donde vamos a instalar los talleres de producción. La idea de la producción que ganó la Fiesta de la Vendimia 2023, que imaginó y diseñó ciertos trajes, vestuarios y demás, un equipo la lleva a cabo. Desde gente que cose, que borda lentejuelas y realiza un trabajo muy arduo. Hay mucha gente que no solo le pone tiempo a la Vendimia, sino mucho amor, porque esto no sucede de otra manera. Estamos muy contentos de dar un paso en la Vendimia y empezar a imaginar ese Teatro Griego Frank Romero Day en marzo con los colores y la maravillosa producción que va a surgir de estos talleres”.

Mirta Giménez, supervisora de vestuario de la Fiesta Nacional de la Vendimia desde hace cinco años, comentó: “Está todo nuestro equipo trabajando, cada Vendimia es un desafío y estamos muy felices de participar en ella”. Se considera amante de la Vendimia y relata que el amor que le pone a su trabajo, es el mismo que el de sus compañeras. “El vestuario no se hace de cero, sino que hay una reglamentación que establece que debe utilizarse vestuario de fiestas anteriores, que es el patrimonial y sí se confecciona una parte nueva”, explica.

Con respecto a los géneros que se utilizarán en la realización de las prendas, serán de lo más variados: tropical mecánico, tergal, acetatos, jersey, tafetán, satén y acrocel, con un cálculo aproximado de 5.500 metros de tela.

El vestuario vendimial, en plena producción

Para cada vestuarista esta aventura empieza con un bosquejo, que se materializa a lo largo del proceso montado en el taller. Así, hay un sector de corte, de máquinas rectas, máquinas overlock que trabajan con distintos tipos de telas, con gente de planchado, lavado y vestuario, que son las que montan las prendas que se van realizando por cada cuadro.

El equipo se completa con la gente de vestuario especial, que son los que tienen a cargo el vestuario de los personajes centrales de la fiesta y de algunos personajes de fantasía.

Adrián Di Carlo, jefe de vestuario de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, contó: “Estamos palpitando y comenzando con esta majestuosidad que es el vestuario, que es un área que se trabaja con poco tiempo pero contamos con un gran equipo para poder llevarlo a cabo. Vamos a confeccionar 1.300 vestimentas con el 60% existente, que es parte del patrimonio vendimial, que a su vez se modifica 15%, y el otro 40% lo vamos a confeccionar nuevo, para las escenas que lo requieran. Contamos con un director y un equipo de excelencia que ayuda a resolver cualquier tipo de inconveniente”.

De la misma manera, Sergio Kartajena Sotelo, encargado del vestuario especial y maquillaje para los artistas de los cuadros principales, expresó: “Es una experiencia maravillosa. He estado en Vendimia otras veces como artista, esta vez es detrás del escenario, algo que como todo artista, en el maquillaje y en el vestuario, nos gusta hacer. Y gracias al director y a la productora, Sara Verón y Adrián Di Carlo, que me convocó para hacer su asistente de vestuario, me hace muy feliz participar en esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia”.