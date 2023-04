Juan Leyrado, el actor que eligió Mendoza para seguir creciendo

Desde este origen en Mendoza viajó a una temporada en Mar del Plata, se detuvo en pandemia y vuelve a su lugar de origen para una función especial entre los olivares que la inspiraron y en teatro municipal de Mendoza. Una alegría y un orgullo ser parte de esta historia que se presenta por primera vez en el lugar que nació.

Juan Leyrado Actor Juan Leyrado estuvo en Radio Andina hablando sobre su obra y vida. Foto: Cristian Lozano

La charla

Juan Leyrado visitó el estudio de Radio Andina 90.1 para conversar largo y tendido en el programa "El Buen Salvaje”, que se emite de lunes a viernes a las 20.

Acá los principales conceptos surgidos de esa charla:

-Antes de la pandemia me vine a Mendoza a escribir esta obra. Me quedé en la casa de mi amigo Miguel Zuccardi, que se encarga del tema en aceites Zuelo y sabe muchísimo del tema. Soy amigo de la familia. Y muy fanático del aceite de oliva. Entonces me metí en la historia de esta obra, que se llama “Extra virgen” y que se trata de un hombre que se la pasa explicando de dónde salió el aceite, como es y con una pasión que es su vida. He investigado mucho sobre el tema.

-Hablando con Miguel Zuccardi quedamos que la obra arrancaba en Mendoza pero quería que lo hiciéramos con actores de Mendoza, con músicos de Mendoza, con escenógrafo de Mendoza, con Marcelo Ortega (que fue el primero que se puso la producción al hombro); y se empezó a mover con todo esto.

-Hace años, hice en el Canal Encuentro un programa sobre las especias de la Argentina. Tenemos una pequeña productora familiar y mandamos eso. Fui viajando bastante y viendo el tema de las especias. Y eso me dio el ejercicio de meterme en cosas como el aceite de oliva también…

-Tengo la posibilidad de plasmar con mi oficio cosas que me gustan y que me dan placer. Me gusta la comida –aunque como poco- pero soy muy sibarita. Y me gusta comer bien.

-La fama no me llegó de golpe porque venía trabajando desde hace mucho tiempo. Hice mucho teatro y después ingresé en la televisión. Trabajaba en teatro y estudiaba con Alezzo, con grandes profesoras, el método Stanivlasky y todo eso fue genial; pero para vivir tenía que laburar en Canal 9 haciendo novelas.

-Mi primer éxito grande fue con “Gasoleros”, la primera producción de Adrián Suar, junto a Mercedes Morán. En su momento, Suar nos dijo que no teníamos ni idea del éxito que se estaba generando. Lo que pasa es estábamos trabajando todo el tiempo y no nos dábamos cuenta… Estuvimos dos años haciendo la tira, todos los días, y fue descomunal. Recién después me di cuenta todo lo que eso generó.

-A veces miran a los artistas solo por su aspecto económico: “Cómo tenés ese coche!!!”; “qué casa que tenés!!!”; “qué viajes hermosos que hacés!!!”; pero lo que la gente no se da cuenta es que siempre hubo un porcentaje muy grande de desocupación en el ámbito de los actores. Somos 18 los que trabajamos…

-Cuando llegás a la Casa del Teatro -lugar que es como un geriátrico para los actores cuando llegan a viejo y no tienen nada- te das cuenta de esta situación que viven muchísimos artistas. Vienen novelas de Turquía y no se hacen más en la Argentina; no hay tanto cine nacional; y son muy pocos los que triunfan en el teatro comercial.

-Hay muchos actores desocupados, y hay un resto enorme que se está muriendo de hambre, literalmente, y te podría dar nombres. Si doy la lista se caen de culo...

-No matamos a nadie, somos gente que jugamos y hacemos jugar a la gente que va a entretenerse. Somos de carne y hueso. Y muchas veces tenemos que salir con la valija, como los viajantes, para poder vender nuestro arte. Y eso estoy haciendo yo.

Acá podés escuchar la entrevista completa: