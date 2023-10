Interesante propuesta musical llega al Teatro Independencia

El álbum también incluye la composición conjunta de ambos compositores Folia, para guitarra, piano y orquesta portuguesa, y un arreglo especial de Here Comes the Sun para guitarra y cuerdas portuguesas. Fue grabado junto a la Academy of St. Martin in the Fields, considerada por muchos la mejor orquesta de cámara del mundo, en los legendarios estudios de Abbey Road en el quincuagésimo aniversario del día en que Los Beatles grabaron la misma canción en el mismo estudio. Este trabajo obtuvo dos postulaciones en los premios Grammy 2023: la primera, Best Arregement, y la segunda, Best Classical solo. Del mismo modo, en su composición de Light and wind and Piano, logró una mención en Best Contemporany Classical Composition.