Gaspar Gómez ante un nuevo desafío en el cine

Gaspar Gómez estuvo en el programa El Buen Salvaje, que se emite de lunes a viernes a l as 20 por Radio Andina 90.1 y allí dio detalles de su nueva película.

-Contame sobre tu nueva obra.

-Estoy filmando un largometraje que se llama “Las herramientas de la soledad” y es un proyecto absolutamente atípico porque se estaba estirando mucho poder hacer la película. Tengo proyectos activos en busca de financiación pero en un momento me empezó a agarrar una cosa como como loca adentro de hacer realidad algo que yo venía diciendo -como un chiste viste- que era hacer una película solo. Mi broma entre amigos era que hay que dejarse de joder, agarrar una cámara y filmar. Y lo estoy haciendo.

-Entonces…

-Entonces dije “bueno, vamos a la semilla de todo esto”. Y partir de la idea de que con una cámara se puede contar una historia. Escribí un guion y me puse a trabajar en él con las condiciones más básicas posibles. Y eso me dio también una libertad importante porque cuando vos generás un proyecto de cine, ese proyecto lo van a tomar productores, van a ver la viabilidad, en qué mercado puede después tener impacto o no, si va a tener financiación del Instituto de Cine o no, si va a participar en concursos y es toda una maquinaria necesaria. Acá, mi desafío se transformó en un concepto que tiene que ver con la soledad en el que hay una sola actriz delante de cámara. La película trata sobre la soledad y yo quería indagar el tema también en distintas etapas del proceso de producción. Llevarme la soledad del trabajo del guionista al set y encontrarme sin el respaldo que nos brindan habitualmente los técnicos presumía un riesgo, pero me motivaba hacer una experiencia distinta. Para mí el riesgo y la experimentación son parte fundamental del arte pero suele pasar que cuanto más grande es el proyecto menos posibilidades tenés de experimentar.

-¿Nadie más aparece en escena?

-Durante todo el metraje es la única persona que aparece en pantalla y atrás la cámara estoy yo solo, literalmente solo. Esta obra no tiene presupuesto, es muy barata y fue producida para no tener gastos. Es como romper el sistema. Era fundamental encontrar una locación muy fuerte y apareció que es la casa de ella, está escrita de esa manera.

