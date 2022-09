Fran Roby: el primer disco de un artista multifacético

Para Fran Roby, este primer disco llega luego de un variado recorrido artístico: protagonizó obras de teatro (El principio de Arquímedes, Telémaco Sub Europa, Ex que revienten los actores) y producciones audiovisuales; escribió textos y formó parte de otros proyectos musicales. Es por esto que en No quiero estar loco buscó cruzar todos estos lenguajes.

"Soy músico, actor y escritor. No puedo escindir ninguna de las partes -afirma-. He intentado muchas veces suprimir algunas en pos de otras, pero me resulta imposible".

Y en este trabajo discográfico, la música está en permanente diálogo con lo audiovisual: cuatro de las canciones (Nena, En un rincón, Luna, y No quiero estar loco) ya tienen su videoclip y narran una historia única. “Tengo que llenar mi apetito creativo y pude divertirme mucho creando el disco y los videos. Lo interesante es que funcionan de manera aislada pero se potencian en conjunto”.

En un rincón - Fran Roby

No quiero estar loco es un disco de música popular que navega por el pop, el folk, el rock y el funk. En sus letras, Fran Roby habla del amor; cuestiona valores y normas establecidos; se expresa acerca de los vínculos humanos; sobre los sentimientos en la niñez y también, critica la farsa social.

El artista también lanzó una miniserie de 12 capítulos de un minuto, que complementa el universo expuesto en los clips. Toda una exploración de la narrativa transmedia. “Durante la pandemia hice una obra en formato transmedia y la idea me quedó picando. Me pareció una excelente herramienta tanto para ampliar la narración de los videoclips como para atraer nuevo público. Hoy es muy difícil captar, y mantener, la atención del oyente y quería agotar todas las posibilidades”.

El álbum No quiero estar loco estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 26 de septiembre.