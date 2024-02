Fito Páez busca su segundo Grammy

Hermoso encuentro con Paul Williams, @lafourcade y @CimafunkOficial en @ascap esperando a mañana la ceremonia de los #GRAMMYs ———————— Beautiful meeting with Paul Williams, @lafourcade and @CimafunkOficial at @ascap waiting for the #GRAMMYs ceremony tomorrow @RecordingAcad pic.twitter.com/ppb7VjZvjY

Cimafunk, por su parte, está nominado en la categoría de Interpretación Musical Global por “Todo Colores” (que grabara junto a Ibrahim Maalouf) y Williams, de 83 años, fue uno de los ganadores del año pasado.

Gracias a "EADDA9223" Fito alcanzó su cuarta nominación a estos lauros de la industria musical global después de “Abre”, "La conquista del espacio" (con el que ganó hace tres años) y “Los años salvajes”, la temporada anterior.

La ceremonia que hoy desde las 22 (hora argentina) se desarrollará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles postula como Mejor álbum del año a "Worship", de Jon Batiste; "Not Strong Enough", de Boygenius; "Flowers", de Miley Cyrus; "What Was I Made For?", de Billie Eilish para la película "Barbie"; "Oh My Mama", de Victoria Monét; "Vampire", de Olivia Rodrigo; "Anti-Hero", de Taylor Swift; y "Kill Bill", de SZA.