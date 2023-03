"El lado oscuro de la luna", de Pink Floyd, cumple 50 años

El lado oscuro de la luna (The Dark Side of the Moon), de Pink Floyd, cumple 50 años.

El 1 de marzo de 1973, el grupo británico Pink Floyd lanzó El lado oscuro de la luna (The Dark Side of the Moon) , su octavo disco y una de las obras conceptuales más famosas del rock progresivo, creada por la banda formada por Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.

The Dark Side of the Moon es uno de los best-sellers perennes en la historia de la música, habiendo vendido aproximadamente 45 millones de copias en todo el mundo. Todavía vende habitualmente más que los álbumes actuales en la lista Top Rock Albums de fin de año de Billboard.

Además de su gran éxito comercial, Dark Side of the Moon fue también un logro artístico que definió la carrera para el cuarteto británico, un logro que marcó la transición de Pink Floyd de una banda de rock progresivo experimental no muy conocido a ser principalmente amado por estudiantes universitarios y rockeros de todo el mundo.

Dark Side fue el primer álbum de Pink Floyd que fue genuinamente temático.

Aquí hay 5 datos que quizás no sepas acerca del maravilloso álbum, uno de los grupos de rock progresivo más importante de la historia.

-El lado oscuro de la luna fue el primer álbum de Pink Floyd en presentar a Roger Waters como su único letrista. Roger Waters había estado contribuyendo con las letras de los álbumes de Pink Floyd desde 1968, En "A Saucerful of Secrets", Waters también recibió créditos de co-escritura en "Pow R. Toc H." y "Interstellar Overdrive". Pero Dark Side marcó la primera vez, aunque definitivamente no la última, en donde el bajista tomó las riendas líricas de un LP de Pink Floyd completo.

-El álbum casi fue llamado Eclipse. Desde el principio, la banda tenía la intención de llamar a su nuevo álbum Dark Side of the Moon, una referencia a la locura, pero cuando Medicine Head lanzó un álbum del mismo nombre en 1972, causó que Floyd reevaluara el nombre de su proyecto, al cual pensaron llamarlo Eclipse. "Estábamos molestos porque ya habíamos pensado en el título antes de que saliera el álbum de Medicine Head". Pero cuando el álbum de Medicine Head se hundió rápidamente en la oscuridad, Pink Floyd se sintió libre de volver al título original de su álbum”, dice Gilmour, el tecladista de la banda.

-Los fans de Floyd fueron invitados a escuchar “Dark Side of the Moon” en un concierto más de un año antes de que el álbum fuera lanzado. Aunque las texturas exuberantes y los espaciosos arreglos de Dark Side of the Moon hacen que parezca un proyecto puramente “de estudio”, la banda emitió todas las canciones en concierto, exactamente en la misma secuencia en que aparecerían en el álbum, un año antes de que apareciera el álbum. En un concierto solo para sus fans en el Brighton Dome el 20 de enero de 1972, la banda interpretó la totalidad de las canciones del álbum.

-Pink Floyd grabaría las 10 canciones del álbum en el mismo rollo de cinta master de 16 pistas en Abbey Road, un enfoque inusual que, sin embargo, generó considerables dividendos artísticos.

-Las contribuciones de Paul McCartney al álbum se eliminaron, pero Los Beatles hicieron una aparición sorpresa en el disco. En un intento por unir aún más las canciones de Dark Side, Roger Waters tuvo la idea de grabar entrevistas con el personal de Abbey Road, haciéndoles una serie de preguntas sobre temas que van desde lo banal (colores y alimentos favoritos) a lo profundamente serio (locura y muerte), y luego incluir algunos fragmentos de la entrevista en la mezcla final. Paul McCartney, quien estaba terminando el álbum “Red Rose Speedway” en Abbey Road, estaba en realidad entre los entrevistados, pero Waters consideró que sus respuestas no se podían utilizar. “Él fue la única persona que logró hacer una breve aparición en el álbum. Si escuchas cerca del final de "Eclipse", la canción de cierre del álbum, se puede escuchar un pasaje de una versión orquestal de "The Ticket to Ride" de los Beatles; la canción aparentemente se escuchaba en segundo plano en el estudio mientras que el portero de Abbey Road, Gerry O'Driscoll agregaba la icónica frase: "No hay un lado oscuro de la luna, en realidad. De hecho, todo está oscuro. Lo único que hace que parezca que hay luz es el sol”.

-Dark Side of the Moon fue el primer álbum de Pink Floyd en entrar al Top 40 de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta las cifras de ventas multiplatino de Dark Side y el impresionante éxito en Estados Unidos de los posteriores álbumes de estudio de Pink Floyd, es fácil olvidar que los primeros siete LP de la banda tuvieron un desempeño bastante pobre en los Estados Unidos. Antes de Dark Side, el mayor éxito de la banda en Estados Unidos había sido Obscured by Clouds, su banda sonora para la película francesa La Vallée, que alcanzó el puesto número 46 en el Billboard 200 en el verano de 1972. Pero gracias a un gran impulso promocional de Capitol Records, y a "Money”, Dark Side of the Moon subió hasta la cima del Billboard 200 a los dos meses de su lanzamiento.