El día que el rock mundial estuvo en Mendoza

El afiche original de "Human Rights Now! Tour" , que organizó Amnesty International.

Fue el viernes 14 de octubre de 1988 cuando los grandes del rock mundial como Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y Youssou N'Dour pisaron el inmenso escenario que se montó sobre el estadio Malvinas Argentinas para presentar el "Human Rights Now! Tour" , que organizó Amnesty International y de esta manera conmemorar los 40 años de la Declaración de los Derechos Humanos.

Ese fue el concierto más grande de la historia de Mendoza: nunca en la historia del espectáculo mendocino había sucedido que tantas estrellas se unieran en un mismo escenario el mismo día. Y hasta ahora no ha vuelto a repetirse.

El 2 de septiembre de 1988 Bruce Springsteen, Sting y Peter Gabriel dieron inicio a "Human Rights Now! tour" en el estadio Wembley de Londres.

Todo había empezado un año antes cuando el cantante británico Peter Gabriel anunció en Sao Paulo (Brasil) la intención de Amnesty International de realizar un llamamiento a algunos de los músicos más significativos del momento para iniciar una gira mundial con motivo del 40º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Allí aseguró: “No ha sucedido nada antes como esta gira”.

Desde 1976, Amnesty International había hecho un llamamiento a los músicos para ayudar a recaudar dinero. El más famoso con los conciertos fue “Secret Policeman’s Ball” en Londres y la gira de seis espectáculos de “Conspiracy of Hope” en 1986.

Pero la idea ahora era superado: la estaban llevando a todo el mundo.

En el transcurso de seis semanas, los artistas tocaron en las principales ciudades de los cinco continentes, incluidos los lugares que no suelen ser frecuentados por el rock como Harare, Zimbabwe; Nueva Delhi, India y Abidjan, Costa de Marfil. Los precios de las entradas para los conciertos del Tercer Mundo se redujeron, y el costo fue sufragado por una subvención de la Fundación Reebok.

Además de las tres estrellas, todas ellas en la cima de su popularidad mundial, también participaron en la gran gira Tracy Chapman y la estrella senegalesa Youssou N’Dour , que había sido aplaudido por las voces occidentales como la voz al final de “In Your Eyes” de Peter Gabriel. El cartel, en cada ciudad, se completaba en cada parada con algunas estrellas invitadas de ese país.

Los shows comenzaron y terminaron con todo el mundo cantando el himno de Bob Marley “Get Up, Stand Up”.

Get Up, Stand Up - Amnesty Internacional 1988 (Completo)

Los músicos también pronunciaban discursos sobre la importancia de los derechos humanos globales y con frecuencia adivinaron durante los conjuntos de cada uno. Springsteen, Sting y Gabriel aparecían vestido con chalecos negros idénticos sin camisas en el escenario, posiblemente como muestra de solidaridad.

El capítulo mendocino

El tour tenía planificado realizar conciertos en Sao Paulo (Brasil), en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Sin embargo, el régimen militar liderado por el general Augusto Pinochet prohibió la realización del concierto en ese país.

Los organizadores, enfurecidos por la medida, decidieron entonces realizar de todas maneras el concierto. La idea era organizarlo lo más cerca posible del territorio chileno, de modo que los chilenos también pudieran asistir en masa al evento.

“Los tipos de Amnesty se enojaron tanto con la prohibición chilena que inmediatamente dijeron que querían hacer un show lo más cerca posible de Chile, casi de manera desafiante. Cuando miraron el mapa, les sedujo la idea de Mendoza, una ciudad grande, con buen acceso al cual podrían ir miles de chilenos. No se dudó mucho y cuando se anunció la gira, Mendoza estaba confirmada desde el mismo principio”, recordó en una entrevista Daniel Grinbank, uno de los organizadores del evento.

Así fue que Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y Youssou N'Dour se unieron a las bandas chilenas Los Prisioneros e Inti Illimani y el grupo mendocino Markama.

markama.jpg Los mendocinos de Markama junto a Sting, en los camarines del Malvinas Argentinas.

La multitud que se congregó en el lugar fue estimada en unas 30 mil personas, la mitad de las cuales eran chilenos, quienes cruzaron la Cordillera de los Andes en autos y micros. Muchos, por cierto, debieron esperar largas horas en la frontera y algunos tardaron casi un día entero en cubrir los 400 kilómetros que separan Santiago de Mendoza.

El recital

bruce springsteen twist and shout 1988 amnesty show BEST QUALITY...

El show tuvo varios momentos emotivos, como la actuación de Sting quien salió a escena después que el escritor chileno Ariel Dorfman leyera su poema “Testamento” en homenaje a los detenidos desaparecidos. En un momento de su recital, Sting dijo: “Hace 15 años Chile perdió la democracia… He visto Chile en fotografías de desaparecidos, rostros hermosos, jóvenes hermosos y niños hermosos. Yo me pregunto ¿por qué la Junta Militar pensó que el pueblo podría crecer sin ese talento?”. Una ovación se confundió con el grito de “Chi-chi-chi-le-le-le, que se vaya Pinochet” y posteriormente Sting hizo su canción “Ellas bailan solas”, dedicado a las madres de los detenidos desaparecidos. Mientras cantaba, Sting estaba acompañado por Madres de Plaza de Mayo y familiares y víctimas chilenas de violaciones a los derechos humanos.

Otro momento recordado fue la intervención de Peter Gabriel, quien dedicó un tema a todos los chilenos que habían rechazado a Pinochet en el plebiscito del 8 de octubre de 1988: “¡No se rindan!”, les dijo. Así como la actuación del célebre cantante norteamericano Bruce Springsteen, quien, en un precario español, afirmó que “la lucha con coraje de los chilenos y argentinos por la democracia es un ejemplo para el mundo. Nadie sabe tanto como los sudamericanos cuán frágiles son estos derechos… Juntemos nuestras voces para que el canto de libertad se sienta fuerte en América y en todo el mundo”.

Un día después de Mendoza, el show tuvo su capítulo en el estadio de River Plate, adonde se sumaron Charly García y León Gieco.

Tras el cambio de mando del 11 de marzo de 1990, en donde asumió como presidente de Chile Patricio Aylwin, Amnesty International organizaría por fin un festival musical en el Estadio Nacional de Santiago (lugar usado como centro de detención para detenidos políticos en 1973). En esa oportunidad se presentaron artistas como Sting, Sinnead O’Connor, Peter Gabriel, Wynton Marsalis, Rubén Blades, New Kids on the Block, Jackson Browne, Luz Casal, Inti Illimani, Congreso y Los Ronaldos.