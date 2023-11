Conocé la historia de la nueva y última canción de The Beatles

El jueves 2 de noviembre llegó uno de los lanzamientos más esperados del años: se pudo escuchar en todo el mundo “Now and then” es la última canción de The Beatles , escrita y cantada por John Lennon , desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr , y ahora finalmente terminada por por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

La historia de la nueva canción comienza a fines de los años 70, cuando John Lennon grabó un demo con voces y piano en su casa en el Edificio Dakota en New York. En 1994, su esposa, Yoko Ono, le entregó la grabación a Paul, George y Ringo, junto a los demos de las canciones “Free as a bird” y “Real love”, los cuales fueron completados como nuevas canciones de The Beatles y lanzadas como singles en 1995 y 1996 respectivamente, como parte del proyecto The Beatles Anthology.

En el año 2021 llegó el lanzamiento de la docuseries “ The Beatles: Get Back ”, dirigida por Peter Jackson, que asombró a los espectadores con su film ganador de premios y restauración de audio. Usando la tecnología MAL de WingNut Films, el equipo de Jackson había desmezclado la banda sonora mono de la película, logrando aislar los instrumentos y las voces, y todas las voces individuales dentro de las conversaciones de The Beatles. Este logro abrió el camino para una versión con nueva mezcla de “Revolver” en 2022, procedente directamente de las cintas maestras de cuatro pistas.

Esto llevó a la pregunta: ¿Que puede hacerse ahora con el demo de “Now and then”?

Peter Jackson y su equipo de sonido, dirigido por por Emile de la Rey, aplicó la misma técnica a la grabación original casera de John, preservando la claridad e integridad de su voz original separándola del piano.

Manos a la obra

En 2022, Paul y Ringo se dispusieron a terminar la canción. Además de la voz de John, el tema incluye la guitarra acústica y eléctrica grabada por George en 1995, la nueva parte de batería de Ringo, y bajo, guitarra y piano de Paul, que coincide con lo tocado originalmente por John. Paul agregó un solo de slide guitar inspirado en George; él y Ringo también contribuyeron con las voces de los coros.

En Los Ángeles, Paul supervisó una sesión de grabación en los estudios Capitol Studios para la melancólica canción, arreglo de cuerdas por excelencia de The Beatles, escrito por Giles Martin, Paul y Ben Foster. Paul y Giles también agregaron un último toque maravillosamente sutil: coros de las grabaciones originales “Here, there and everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”, entretejidos en la nueva canción usando técnicas perfeccionadas durante el making of del show y álbum “Love”. El track final fue producido por Paul y Giles, y mezclado por Spike Stent.

Hablan McCartney y Starr

Paul dice: “Y ahí estaba, la voz de John, clara como el agua. Fue bastante emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuinamente de The Beatles. En 2023 estar aun trabajando en música de The Beatles, y por estrenar una nueva canción que el público no ha escuchado, creo que es algo excitante.”

Ringo dice: “Fue lo más cercano que hemos estado a tenerlo nuevamente junto a nosotros de vuelta en la misma habitación por lo que fue muy emotivo para todos. Fue como si John estuviera ahí, ¿sabes? Está muy lejos.”