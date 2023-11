Concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Con un concierto de icónicos referentes de la música clásica, la Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta este viernes 3 de noviembre clásicos de Beethoven y Tchaikovsky. Será a las 21en el Teatro Independencia , bajo la dirección del Maestro Pablo Herrero Pondal, y la presencia del pianista invitado Franco Pedemonte. El espectáculo tendrá en su programa la Obertura Romeo y Julieta (de Tchaikovsky) y el Concierto N.º 3 para piano y orquesta Do menor, Op.37 (de Beethoven). Las entradas ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro..

Piotr Ilich Tchaikovsky (Votkinsk, Rusia, 1840 – San Petersburgo, 1893) Compositor ruso. A pesar de ser contemporáneo estricto del Grupo de los Cinco, constituido por figuras de la talla de Borodin, Mussorgsky o Rimski-Korsakov, el estilo de Tchaikovsky no puede encasillarse dentro de los márgenes del nacionalismo imperante entonces en su Rusia natal. De carácter cosmopolita en lo que respecta a las influencias (entre ellas y en un lugar preponderante la del sinfonismo alemán, aunque no carente de elementos rusos), su música es ante todo profundamente expresiva y personal, reveladora de la personalidad del autor, compleja y atormentada. Es autor de muchas composiciones de gran belleza, que son algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces, la Obertura 1812, la obertura-fantasía Romeo y Julieta, entre otras.

Acerca del Concierto N°3 para piano y Orquesta, en do menor, Op.37 (Beethoven)

Beethoven compuso su Concierto para piano N.º 3 en 1800 y se interpretó por primera vez tres años después, el 5 de abril de 1803. Suele decirse que la música más conmovedora de toda la música de Beethoven, se encuentra en sus conciertos para piano. Prueba de ello sucede al escuchar el movimiento central de su Concierto para piano N ° 1 o del propio Concierto para piano N° 3. Hay una belleza y elegancia en él, que realmente confirma la impronta de Beethoven como el único compositor que aceleró el ritmo de cambio en la música clásica, al dar la bienvenida a la era romántica que vendría después.

Es muy habitual forzar el testimonio de vínculos, que en la realidad eran bastante tenues entre compositores, pero en el caso de esta pieza, Beethoven, tiene un lazo indudable con Mozart. El Concierto para piano N.º 24 del gran compositor austriaco, inspiró directamente a Beethoven aquí, desde su clave de do menor hasta intrincados detalles de fraseo y color orquestal dentro de cada movimiento. Como era habitual en la mayoría de las obras para piano de Beethoven, la noche del estreno, el propio compositor actuó como solista. Su Concierto para piano N° 3, se estrenó junto con el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos y la Sinfonía N° 2, y aunque nunca fue conocido por sus habilidades organizativas, Beethoven interpretó la mayor parte del concierto de memoria, no por elección propia, sino porque según transmitió él mismo: ¡Se me acabó el tiempo para transcribir la parte de piano!

Acerca de la Obertura Fantasía Romeo y Julieta (Tchaikovsky)

Compuesta en 1869, las historias de amor condenado siempre resonaron profundamente con Tchaikovsky; la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta no fue una excepción. La tragedia de Shakespeare y la torturada vida personal de Tchaikovsky, fusionaron para producir la primera expresión verdadera de su genio como compositor, una obra maestra tenazmente construida. Allí reduce la narración de Shakespeare a lo esencial en 20 minutos de música, que es por turnos, atronadoramente dramática y dolorosamente bella.

La obertura fantástica se abre con una larga introducción antes de presentar sus dos grupos temáticos principales: música opresivamente brutal que representa el conflicto entre los Capuleto y los Montesco, y un tema de amor arrebatador para Romeo y Julieta. La segunda parte de este tema se interrumpe con la música para las familias en guerra, ya que el amor de Romeo y Julieta se ve aplastado por el odio ardiente de las dos familias entre sí. Después de una sombría versión reelaborada del tema del amor en el modo menor, se transfigura en una música serena y coral, terminando la pieza con una nota triunfal y de otro mundo.

Acerca de Franco Pedemonte (solista invitado para piano)

Nació en Buenos Aires. Inició sus estudios de piano en el año 2009, en 2013 ingresó al Conservatorio Manuel de Falla, en donde permanece hasta el 2015. Cursó y finalizó la licenciatura en Piano en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), con el Dr. Antonio Formaro y el Mtro. Marcelo Balat. Desde el 2014 hasta mediados de 2018 toma clases particulares con el Mtro. Bruno Leonardo Gelber, y actualmente con el Mtro. José Luis Juri. Ha participado de numerosas masterclasses a cargo de Nelson Goerner, Edith Fischer, Michele Campanella, Josep Colom, Jerome Lowenthal, Ilana Vered, Alexander Panizza, Mario Videla, Alfredo Corral, Daniel Lebhardt, Armnands Abbols, Celina Lis, Federico Wiman. En 2020 fue distinguido con el segundo premio en el concurso de piano 7 Lagos Kaio Schommer Preis. En 2021 fue becado por el Mozarteum Argentino para continuar sus estudios particulares. Asimismo, en 2021 se presentó en calidad de solista para la Fundación ProArte Mercedes y en el ciclo Jóvenes Talentos de la Asociación Mariano Moreno de Entre Ríos, ofreciendo un recital como solista para esta última en la temporada 2022, siendo además merecedor de la beca Carmen Scalcione otorgada por el Centro de Estudios Pianísticos para recibir una Masterclass pública del maestro Nelson Goerner. Este mismo año viajó a Italia para realizar cursos de perfeccionamiento junto al Mtro Michele Campanella y Jerome Lowenthal. Además, grabó un CD para el sello Virtuoso Records con música de Mozart, Chopin y Guastavino. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de piano en la cátedra del Mtro. Marcelo Balat en la UCA.