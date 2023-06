Cine Universidad: "Parque Central" y homenaje a Tina Turner

Una película producida por El Generador, rodada completamente en Mendoza, protagonizada y dirigida por José Kemelmajer, junto a Axel Rezinovsky como codirector. En el elenco se destacan figuras con amplia trayectoria como Ernesto Suárez, Horacio Ramos, Paula Sinay, Aníbal Villa y Gustavo Torres.

Parque Central / Argentina / 2022 / 84 minutos / Guion: Diego Niemetz, Ariel Benasayag, José Kemelmajer / Dirección: José Kemelmajer y Axel Rezinovsky / Con: José Kemelmajer, Horacio Ramos, Flavia Reta, Pinty Saba, Paula Sinay, Ernesto Suarez, Gustavo Torres, Aníbal Villa.

Misántropo

Baltimore, la noche de ano nuevo. Un feroz ataque producido por un unico hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraida pero talentosa mujer policia de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificacion y captura del homicida.

Aclamada película de Damián Szifron (Relatos salvajes, Tiempo de valientes), que además de narrar una historia policial con pulso firme, indaga en los pliegues más oscuros de la sociedad americana, en un retrato audaz y elegante que conecta con la atmósfera de los thrillers más destacados del cine contemporáneo de Hollywood.

To catch a killer / 2023 / 119 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Damián Szifron / Con: Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Ralph Ineson y Jovan Adepo.

Sala Azul

Close

La emotiva y contundente historia de Close gira alrededor de la estrecha amistad entre Leo y Remi, dos adolescentes que cursan el primer año de la escuela secundaria. En medio del bullying que reciben de sus compañeros, los protagonistas de este relato se acompañan cada vez más en su vida cotidiana, hasta que empiezan a asomar algunas diferencias y búsquedas personales de ambos. Con una mirada tan sutil como detallada, el director Lukas Dhont aborda el vínculo de estos chicos, a la vez que indaga en las contradicciones con el mundo de los adultos. Un noble y profundo film que ganó el Premio del Jurado en el Festifal de Cannes y estuvo en carrera por el Oscar a Mejor película internacional.

Close / Bélgica-Francia-Países Bajos / 2022 / 104 minutos / Apta para mayores de 16 años / Dirección: Lukas Dhont / Con: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emili Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens, Marc Weiss, Igor Van Dessel y Léon Bataille.

Aftersun

Sophie reflexiona sobre la alegría y melancolía de unas vacaciones que tomó con su padre 20 años antes. Los recuerdos llenan los espacios, mientras intenta reconciliar aquel momento aparentemente feliz con las heridas y cuentas pendientes de ese pasado. Narrada con un notable tono de sutileza, esta ópera prima de la directora y guionista escocesa Charlotte Wells, se convirtió en una de las revelaciones del Festival de Cannes 2022.

Paul Mescal fue recientemente candidato a llevarse el Oscar a Mejor actor protagónico por su gran trabajo en esta película.

Aftersun / Reino Unidos-Estados Unidos / 2022 / 101 minutos / Apta para mayores de 13 años / Guion y dirección: Charlotte Wells / Con: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall y Sally Messham.

Tina Turner - 50th Anniversary Tour. Live in Arnhem (2009) - ciclo Homenaje a Tina Turner

A los 68 años, Tina Turner se embarcó en la que sería la última gira a gran escala de su vida, y el registro de un show que dio en la ciudad holandesa de Arnhem oficia como síntesis del eterno talento y la arrolladora energía con la que la Reina del Rock dominó los escenarios durante cinco décadas. Con una veintena de artistas, incluyendo músicos y bailarines, el concierto contiene grandes éxitos como River deep-mountain high, What's love what to do with it, The Best, Proud Mary, Let's stay together y Nutbush city limits; entre otros.

Tina Turner - 50th Anniversary Tour. Live in Arnhem (2009) / 130 minutos / Apta para todo público.

El maquinista de La General (ciclo Historia del cine ilustrada)

Johnny Gray (Buster Keaton) es maquinista de tren en un estado del Sur y tiene dos grandes amores: una chica (Anabelle Lee) y una locomotora (La General). En 1861, al estallar la Guerra de Secesión, Johnny intenta alistarse, pero el ejército considera que será más útil trabajando en la retaguardia. Sin embargo, Anabelle cree que es un cobarde y lo rechaza. El maquinista sólo podrá demostrar su auténtico valor cuando un comando nordista infiltrado en las líneas confederadas le robe "La General" y rapte a Anabelle. Johnny no dudará un segundo en subirse a otra locomotora y perseguir a los enemigos para recuperar a sus dos amadas.

The General / Estados Unidos / 1926 / 75 minutos / Apta para todo público / Dirección: Buster Keaton y Clyde Bruckman / Con: Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender, Jim Faley.

Las funciones serán hasta el miércoles 7 de junio en la Nave UNCuyo (Maza 250 de Ciudad). Las entradas de la Sala Verde tienen un valor general de $800 y de $700 para estudiantes, personal de la UNCUYO y personas jubiladas. Las entradas para la Sala Azul tienen un valor general de $600 y de $500 para estudiantes, personal de la UNCUYO y personas jubiladas.

Días y horarios

Sala Verde

-Sábado 3: a las 20, Parque Central. 22: Misántropo.

-Domingo 4: 18: Parque Central. 20: Misántropo.

-Martes 6: 19: Parque Central. 21: Misántropo.

-Miércoles 7: 19: Parque Central. 21: Misántropo

Sala Azul

-Sábado 3: 19.30 Close. 21.30 Tina Turner - 50th Anniversary Tour, Live in Arnhem, 2009. Ciclo Homenaje a Tina Turner

-Domingo 4: 18.30 El maquinista de la General. Ciclo Historia del cine ilustrada. 20.30 Aftersun

-Martes 6: 21.30 Close

-Miércoles 7: 21.30 Aftersun