"Almacén de vinilos" y un paseo por la música de The Beatles

Además estará disponible el Club de Vinilos, en el que los interesados podrán acercarse para la compra e intercambio de LPs de diferentes artistas consagrados y álbumes.

Acerca de Apple

Apple, quien realiza tributo a mítica banda inglesa The Beatles, está integrada por Sebastián Kermen en bajo y voz; Elbio Rodríguez en batería y voz; Víctor Buonfigli en guitarra y voz y Fernando Salva en guitarra y voz. La agrupación nació en 2011, cuando cuatro fanáticos de The Beatles deciden juntarse para recrear la música de esta trascendental banda inglesa en la historia de la música. En abril y diciembre de 2011, la banda mendocina viaja a Buenos Aires para participar en la 11ª semana Beatle Latinoamericana, siendo la única representando a Mendoza. Posteriormente, su trayectoria ha ido consolidándose y ha formado parte de la cartelera cultural de los distintos espacios de arte de Mendoza. Apple generalmente interpreta las canciones más representativas de cada disco de The Beatles. Canciones que ya forman parte del inconsciente colectivo como Come Together, Get Back o Something suelen estar presentes, como también algunas perlitas beatlemaníacas para los más fanáticos.

Lo que sigue

Miércoles 15 de febrero. 21:30hs. Recital de Kashmir (tributo a Led Zeppelin).

Miércoles 22 de febrero. 21:30hs. Recital de Eclipse (tributo a Pink Floyd).