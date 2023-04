Alejo Llanes: "Acompañar a Fito Páez me dio aprendizaje".

Para saber sobre esto y mucho más, Alejo estuvo presente en el programa El Buen Salvaje, que se emite por Radio Andina 90.1, de lunes a viernes a las 20.

Fito en Vélez - 02042023 - Foto de @rodrigodalonso - _DSC6031.jpg Foto: Rodrigo Alonso

-Apareciste hablando en italiano al inicio de “Circo Beat”. Contame sobre eso.

-El italiano no me salía. Me lo corrigieron bastantes veces. Fito me lo corrigió porque sabe italiano; y, además, la tradujo. Me contó la historia que se trata de un vagabundo italiano que estaba desnudo, se le acercó y le dijo algo sobre Cristo y que él era el tercer ángel de ese Cristo.

-¿Cómo surge aparecer de vestido de jocker o arlequín?

-Cinco días antes del sábado me llamó por teléfono y me pregunta adonde estaba. Justo, en ese momento, estaba en la casa de Valentín hablando sobre la banda. Es ahí donde me cuenta que se le ocurrió una idea muy loca y me dice que quería alguien que hiciera la introducción del tema “Circo Beat”… “Quiero que seas vos y te quedás y cantás conmigo” me dijo. Respondí lo que pude y como pude y le dije que si.

-Totalmente sorprendido…

-Esto es muy sincrónico con mi vida. Colecciono arlequines desde que soy muy chico. Eso es muy loco… una conexión hermosa.

-Sigamos

-A los dos días viajé y participé de un ensayo con él y con la con la banda… fue increíble. Fue muy divertido y ya después vinieron las pruebas de sonido en Vélez y los shows.

-¿Cómo nace lo del arlequín?

-La confección del arlequín estuvo a cargo de la gente de Fito. Yo les había contado sobre mi pasión por los arlequines y Fito me propuso que hiciera el personaje Pepino el 88, que fue uno de los primeros payasos de la historia teatral argentina. Pero cuando llegué tenía dos vestuarios para probarme: el de Pepino y el de un jocker. Veo los trajes y quedé con el de jocker, por expreso pedido de Páez. Cuando vi los videos me di cuenta que era la decisión correcta definitivamente.

-Parece que la experiencia te marcó…

-Son tremendos magos, tremendos superhéroes y es muy lindo compartir la música con terribles capos. Lo que más me traje de la experiencia del viaje fue una inspiración y una fuerza increíble para hacer más cosas nuevas y seguir abriendo el mapa. Fue muy inspirador y un aprendizaje total.

La entrevista completa la podés escuchar acá: