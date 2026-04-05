Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 5 de abril

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 5 de abril tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde thrillers hasta acción , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

¿No sabés qué ver? Estas son las mejores series y películas en Netflix hoy

Abril llega con todo a Netflix: los estrenos que ya generan furor

Tras haber enfrentado a una peligrosa red de usureros, Gun-woo y Woo-jin siguen adelante con sus vidas, fortalecidos por el vínculo que los une dentro y fuera del ring. Mientras el primero busca consolidarse como boxeador profesional, el segundo asume un rol clave como su entrenador y sostén emocional. Sin embargo, un nuevo enemigo aparece en escena.

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2. Un lugar para soñar (Romance)

Melinda Monroe decide dejar atrás su vida en Los Ángeles para comenzar de nuevo como enfermera en Virgin River, un pequeño y aislado pueblo del norte de California. Pero lo que parecía una oportunidad de paz se transforma en un desafío constante que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y su deseo de empezar de cero.

3. Clanes (Thriller)

Con un pasado que prefiere mantener en las sombras, una abogada llega a Galicia decidida a cumplir una misión personal. Su acercamiento al hijo de un poderoso narcotraficante la sumerge en una trama cargada de tensión, donde los límites entre la justicia, el deseo y la lealtad comienzan a desdibujarse.

4. Beauty in Black (Drama)

La vida de una joven stripper cambia radicalmente cuando se cruza con una influyente y disfuncional familia que dirige un imperio de cosméticos. Lo que parece una oportunidad de ascenso social esconde un entramado oscuro vinculado al tráfico de personas, donde cada decisión puede tener consecuencias irreversibles.

5. Los tipos malos: La serie (Animación)

Esta historia explora los orígenes del carismático grupo de delincuentes antes de alcanzar la fama. Con humor y acción, la serie muestra cómo sus integrantes comenzaron su camino en el crimen, entre golpes fallidos, alianzas inesperadas y una química que los convierte en un equipo único.

Netflix - animación Foto: Netflix

Qué películas ver hoy en Netflix

1. El último gigante (Drama)

El reencuentro entre un guía turístico y su padre ausente reabre viejas heridas que nunca terminaron de sanar. A lo largo de un viaje cargado de emociones, ambos deberán confrontar su pasado y decidir si están dispuestos a reconstruir un vínculo marcado por el abandono y el silencio.

2. La línea roja (Thirller)

Después de ser víctimas de una estafa telefónica, tres mujeres deciden unir fuerzas para encontrar a los responsables. Lo que comienza como una búsqueda de justicia se transforma en una peligrosa misión para desmantelar una red criminal que opera con total impunidad.

3. Sobras las palabras (Comedia)

Eletta crece como la única oyente en una familia sorda, desarrollando un fuerte sentido de responsabilidad hacia los suyos. Sin embargo, al descubrir su talento para el canto, se enfrenta a una decisión crucial: seguir sus sueños o priorizar el compromiso con su familia en una historia sensible y emotiva.

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4. El George Foreman (Drama)

La vida del legendario boxeador George Foreman es un recorrido por la adversidad, la gloria y la redención. Desde una infancia marcada por la pobreza hasta convertirse en campeón mundial de peso pesado, su historia atraviesa derrotas icónicas y un profundo cambio espiritual que redefine su destino dentro y fuera del ring.

5. Halloween (Terror)

Michael Myers logra escapar durante un traslado y regresa a Haddonfield para matar a Laurie Strode. Décadas después de su primer enfrentamiento, la mujer vive marcada por el trauma, preparándose para un nuevo y brutal capítulo de esta historia de terror.