Caso Nahir Galarza: cómo mató a su novio, Fernando Pastorizzo 

El director Hernán Gerschuny presenta el crimen del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, alternando entre momentos anteriores y posteriores al asesinato. "Nahir" no busca esclarecer nuevas verdades, sino explorar las diferentes versiones del homicidio y sus implicancias en la vida de los involucrados.

"Nahir" presenta las dos versiones contradictorias del homicidio. En la primera, la aceptada por la Justicia, Nahir disparó a Fernando mientras estaban en su moto. Según esta versión, tras el primer disparo, Fernando, aún con vida, pidió ayuda, pero recibió un segundo disparo fatal. Nahir confesó inicialmente: "Fui yo. Yo disparé". En esta primera confesión, la joven le mostró al fiscal cómo se carga el arma que usó para matar a su novio. Y contó que después caminó hasta su casa y se fue a acostar.

Sin embargo, en su última declaración, dio una nueva versión de los hechos. Dijo que fue "un accidente", algo que la querella considera inverosímil, en especial porque la joven tiró dos disparos. Fernando recibió el primero de espaldas. Cayó de la moto en la que viajaba, boca arriba, y recibió el segundo impacto de frente. Ambos fueron en el tórax y los dos le atravesaron el cuerpo.

La segunda versión de los hechos que muestra el film "Nahir"

La segunda versión que se muestra en la película, propuesta en su momento por la defensa, sugiere que fue el padre de Nahir quien disparó. Esta versión fue descartada por la Justicia, pero la película no se posiciona, mostrando ambas narrativas con frialdad. En una escena, Nahir le dice a su padre: "Me dijiste que me entregue", a lo que él responde que hará todo lo posible para sacarla de la cárcel.

La película, más drama que thriller, se estrenó este 22 de mayo por Prime Video, en más de 240 países, y ofrece una visión introspectiva de uno de los casos criminales más impactantes de Argentina en los últimos años./El litoral.