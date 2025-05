¿WhatsApp se volvió loco?: ¿por qué no puedo ver los estados y cómo solucionarlo?

En las últimas semanas, miles de usuarios en todo el mundo comenzaron a reportar problemas para subir estados en WhatsApp . Para muchos, el botón para publicar fotos o videos simplemente desapareció; para otros, los archivos no cargan o fallan en mitad del proceso. ¿Es una falla global o un simple descuido en las actualizaciones?

Para quienes todavía ven el ícono, el problema puede no haber terminado: videos que no se cargan, errores de formato o estados que quedan en espera eterna. Los especialistas señalan que hay múltiples causas posibles. Desde un error en la sincronización horaria del teléfono hasta problemas con la conexión a Internet , pasando por incompatibilidades de formato o archivos demasiado pesados.

Incluso el estado del servidor puede ser el culpable. “Si WhatsApp está caído, no vas a poder subir ni una palabra”, explicó un técnico en redes. Por eso, algunos recomiendan verificar primero si el fallo es global, antes de borrar datos o reinstalar la aplicación.

Soluciones caseras para un problema global

Afortunadamente, hay trucos simples que pueden resolver el misterio. El primero es actualizar la app desde Play Store o App Store. Otro consiste en revisar la sección de “Novedades” dentro de la app: al cambiar de pestaña varias veces, podría reaparecer el ícono oculto. También se sugiere borrar el caché, verificar la fecha y hora del dispositivo, y cambiar a una red de Wi-Fi estable.

En el caso de los formatos de archivo, WhatsApp solo permite imágenes JPEG o PNG, y videos MP4, AVI, MKV o 3GP. Si el archivo que intentás subir no cumple con eso, simplemente no cargará. Por lo tanto, lo que deberías hacer es convertir el video a MP4. Pero incluso haciendo todo esto, algunos usuarios siguen sin poder subir sus estados. ¿La razón? La función de sincronización de WhatsApp puede estar desactivada. Sin esta opción activa, la app no puede conectarse correctamente con los servidores. Revisar esta configuración podría ser la clave.

WhatsApp no ha emitido aún un comunicado oficial sobre esta falla intermitente. ¿Se trata de un error temporal? ¿O es parte de los ajustes internos que Meta viene realizando de forma silenciosa? Por ahora, la mejor recomendación es mantener la app actualizada y tener paciencia: en el mundo de la tecnología, los misterios no tardan mucho en resolverse./Vanguardia.