1 de julio de 2026
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Chau número de teléfono: cómo reservar tu nombre de usuario en Whatsapp para cuidar tu privacidad

La aplicación de mensajería comenzó a desplegar una histórica función de privacidad. El paso a paso desde tu teléfono para asegurar tu identidad.

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Chau número de teléfono: cómo reservar tu nombre de usuario en Whatsapp para cuidar tu privacidad 

Por Sitio Andino Bits

La aplicación de mensajería más utilizada del planeta acaba de iniciar la transformación más profunda de su historia. Con el objetivo de elevar los estándares de seguridad informática, WhatsApp comenzó a implementar de forma gradual en Argentina la función de nombres de usuario, una herramienta clave que permitirá chatear y unirse a grupos sin revelar el número telefónico.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de nombres de usuario?

Hasta el momento, establecer un primer contacto con un compañero de estudio, un vecino o un comerciante implicaba obligatoriamente entregar el número de celular, un dato sensible vinculado a trámites y cuentas bancarias. Con esta actualización, cada persona podrá elegir una identificación única (por ejemplo, @JuanPerez). Al iniciar una conversación o ingresar a un grupo, los demás miembros solo verán ese identificador, manteniendo oculto el terminal telefónico.

La compañía aclaró que no existirá un directorio público para buscar perfiles ni sugerencias automáticas; para entablar un diálogo por primera vez, el emisor deberá conocer el nombre exacto de la otra persona. Asimismo, para los creadores de contenido y empresas, la plataforma habilitará una opción especial para vincular y reclamar el mismo nombre que ya utilizan en sus cuentas oficiales de Instagram o Facebook.

paso a paso para reservar nombre de usuario en Whatsapp

El paso a paso para reservar tu identificación desde tu teléfono

Debido a que el servicio cuenta con más de 3.000 millones de usuarios a nivel global, la empresa abrió una etapa de reserva anticipada en las versiones más recientes de la aplicación para evitar que otras personas registren tu identidad. El trámite es opcional y se realiza de la siguiente manera:

  • Ingresar al menú de Ajustes dentro de la aplicación.
  • Acceder al apartado denominado Cuenta.
  • Seleccionar la opción Nombre de usuario y tipear la combinación deseada. En caso de no saber qué colocar, el sistema ofrece un generador automático.
usuarios de Whatsapp

Para blindar por completo las cuentas, los desarrolladores sumaron una "clave de nombre de usuario" de cuatro dígitos. Este PIN opcional evitará que desconocidos inicien un chat de la nada, ya que obligará al remitente a conocer tanto el identificador como el código de seguridad, marcando un verdadero hito en la protección de la identidad móvil.

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