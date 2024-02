Max Verstappen indiferente con la llegada de Hamilton a Ferrari

Verstappen anticipó que "no quiero otra cosa que seguir en Red Bull".

El neerlandés Max Verstappen (Red Bul), tricampeón mundial de Fórmula 1 , confesó que la noticia de la llegada del británico Lewis Hamilton (Mercedes) a Ferrari en 2025 "fue un sorpresa", pero que no le cambia demasiado porque "yo estoy centrado en lo mío y seguiré en Red Bull".

"Creo como todos que fue una sorpresa, pero me da un poco igual. Estoy centrado en lo mío y no me afecta. El tiempo dirá si es un buen o mal movimiento", dijo el joven piloto neerlandés al diario Te West Australian que replicó Mundo Deportivo de España.