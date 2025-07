Ariel Staltari en Aconcagua Radio: "Estamos escribiendo la segunda parte de El Eternauta"

"Me parece que el arte tiene que ser revolucionario sino, para mí manera de ver, no me entusiasmaría generar nada que esté vinculado sino es para que el ser humano salga fortalecido. En esa dinámica, también hay que hablar con respecto a lo que significa la resiliencia, la búsqueda de oportunidades, el perseguir los sueños, el reinventarte, el volver a nacer, el poder ser una persona nueva", expresó el actor.