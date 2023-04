¿Trueno dejó a Nicki Nicole por la China Suárez?

La cantante compartió en su cuenta de Instagram, seguida por más de 14 millones de personas, una parte de la letra de su última canción, "NO voy a llorar :')" . "Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome" , decía la frase que generó especulaciones entre sus seguidores.

No es la primera vez que Nicki comparte parte de la letra de esta canción en sus redes sociales. A mediados de marzo, compartió una captura de la letra y agradeció a sus seguidores por el amor que le habían dado a su canción.

Cabe destacar que los rumores sobre una relación entre La China Suárez y Trueno comenzaron después de que la actriz compartiera una foto en su perfil de Instagram con un emoji de un rayo, que es el mismo emoji que usa el trapero. Además, se decía que la actriz estaba separada de Rusherking.

Sin embargo, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio negó los rumores a través de su amiga, la periodista Pochi, quien declaró en una entrevista con Juan Etchegoyen para Radio Mitre que la actriz no estaba comenzando una relación con el trapero, según publica Clarín.

"Empezaron a hacer asociaciones de La China con Trueno, a mí no me cerraba y le pregunté", dijo Pochi. "Me dice que es totalmente falso y que ni siquiera lo conocía a él: 'En mi vida lo vi a Trueno, imposible, cómo les gusta hacerme quedar mal'", añadió.

Nicki Nicole, por su parte, no ha comentado nada sobre los rumores de una posible reconciliación con Trueno, pero sus fans esperan que pronto puedan tener una respuesta clara sobre su situación sentimental.