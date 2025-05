Quién es Tania Casciani, la actriz mendocina que llegó a Cannes y triunfa en Netflix con "Atrapados"

El cine como algo difícil de producir, en una actualidad nacional donde la cultura tiene muchas críticas, para ella es un privilegio poder vivir este momento laboral y actoral, aunque la suerte también hizo lo suyo: "Siendo una actriz que vive en el interior de la provincia y estar pasando por este momento de felicidad laboral-actoral es para mí un regalo, un privilegio, una suerte y un montón de cosas que no se dieron por casualidad, pero siempre hay una cuota del azar ahí dando una mano".

Como dice la frase: "La suerte sin preparación no alcanza, y la preparación sin la suerte tampoco", por eso estoy disfrutando de que ambas cosas se hayan cruzado y dieran como resultado mi presencia en Atrapados.

Cuando el éxito rinde sus frutos: así llegó a Netflix

Antes de dar su primer paso con Netflix, comentó que el voto de confianza de la serie argentina se lo otorgó tras participar en "La Calma", de Mariano Cócolo, una película que se rodó en el desierto de Lavalle y antes de la pandemia del Covid-19, motivo por el cual en pandemia la película se estrenó en festivales internacionales y los reconocimientos -como en el Marché du Film en 2020-, tanto hacia la producción como a ella, no se hicieron esperar.

Mientras disfrutaba el fruto de sus esfuerzos en el plano internacional, un día recibió un mensaje en su Instagram de una agencia de casting para un rol secundario en una miniserie, porque quedaron sorprendidos por su desempeño en “La Calma” y en "Muere Monstruo muere", cinta que la llevó nuevamente al Festival de Cannes en 2018. " El primer casting fue grabado y el segundo fue sincrónico por Zoom (...). Después me avisaron que quedé para la serie y en febrero de 2024 viajé a Buenos Aires para ensayar las pruebas de vestuario. En marzo grabamos en Bariloche y en mayo, hace un año, grabé las últimas escenas en Buenos Aires".

Fue muy rápido. Este año, a fines de marzo, la serie se estaba estrenando y fue mucho más loco en comparación con el proceso de "La Calma" que fue larguísimo.

Si bien con la película "Salvajes" (2024) -donde tuvo un pequeño papel- llegó a la plataforma de streaming de Amazon Prime, Cascini comentó que "Atrapados" es su primer experiencia en una producción íntegra con Netflix. "Creo que "Atrapados" y "Muere Monstruo Muere" son las dos producciones de corte internacional y en las más grandes que estuve".

Con figuras como Soledad Villamil, Juan Minujín y el mendocino Mike Amigorena, el aprendizaje en la actuación para ella es algo continuo: “Todas las experiencias suman algo nuevo. En este caso se sumó tener que estar a la altura de los compañeros de escena muy reconocidos, tener que sortear un poco la admiración o ponerla en juego; Soledad Villamil es una actriz que a mi me encanta y fue hermoso no solo tener que encontrarme con una gran profesional, sino una compañera muy generosa”.

Estaba súper nerviosa al momento de grabar, pero en el momento fue muy disfrutable y creo que algo de eso me queda como aprendizaje.

Una familia que promovió su amor por el arte

“Yo vengo de una familia de artistas", destacó la actriz mendocina al comentar que la mayoría de ellos se dedicaba a la música, lo cual generó un ambiente favorable y un amor temprano hacia la actuación: "Nunca fue un problema que yo me tuviera que vincular con lo artístico, porque desde mis bisabuelos hasta acá nos vinculamos con la cuestión artística”.

Miercoles 14 de Mayo de 2025, Tania Casciani, actriz, entrevista, galería Foto: Cristian Lozano

En cierto sentido, considera que el humor heredado por parte de su abuela fue un punto clave de su personalidad y la obligó a ver la forma de cómo hacer reír a los demás, y así en su camino encontró esta profesión. “No por un sentido del humor envidiable sino porque hay algo en el hacer reír que, de chica, lo disfrutaba mucho y un poco tratar de perpetuar eso en la adultez, como decirme a sí misma: “¿Cómo puedo seguir jugando como cuando era niña?”, y así inventé esta carrera para seguir en esa práctica”.

Además de contar con una familia de artistas, también se suma otra influencia sobre la actuación, y es tener un sentido social de tener que empatizar con el otro. "Algo de eso actuar necesita de esa habilidad, porque se trata de ponerse en la piel de otro, es decir juzgarlo, de tratar de entender por qué a ese le pasa lo que le pasa, por qué siente lo que siente”, remarcó.

Esa sensibilidad social es algo que también me juega al momento de encarar algún personaje.

Vivir en Mendoza y no en Buenos Aires: más un gesto "rebelde" que un gusto personal

Para conseguir más papeles y oportunidades, son muchos actores y actrices del interior hacen un éxodo a Buenos Aires, lo cual Casciani reconoce y que muchas veces se lo replanteó: “Hay una cuestión personal, cuando en un momento de mi vida me dí cuenta que era válida y me dije: “No me gusta vivir en Buenos Aires”. Nunca viví allí, pero cuando voy me encantan la ciudad y las cosas que pasan; me gusta ir al teatro, algún museo, escuchar música, o sea, es una ciudad muy atractiva pero no soportaría vivir a ese ritmo”.

Miercoles 14 de Mayo de 2025, Tania Casciani, actriz, entrevista Foto: Cristian Lozano

Creo que en esto hay un gesto de rebeldía, como decirme: “Quiero ser artista y vivir acá: cerca de mi familia, mis amigos y de la montaña".

Si bien la tecnología fue una herramienta que le ayudó a superar la falta de oportunidades, siente que ganó un estilo de vida más amable y, a su vez, una forma de vivir el arte en Mendoza. “También irse a vivir allá es pensar que hay una única manera de vivir el camino del arte, que es vivir en una gran ciudad. Creo que acá, en Mendoza, también pasan muchas cosas de muy buena calidad, y si queremos que pasen buenas cosas, las tenemos que hacer”.

Afrontar los estereotipos de belleza: la identificación para superar la indiferencia

Además vivir un buen momento en su vida, hizo un espacio para sincerarse sobre su aspecto personal y cómo intercedían al momento de ganar papeles en Buenos Aires por contradecir los canones de belleza, algo sacaba a la luz una indiferencia "hostil": "En varios momentos hubo situaciones hostiles en el entorno, como decir ´No es hegemónicamente bello, entonces deberías hacer algo con eso. Por qué deberías; por qué sos mujer; por el querer ser o lo que la mujer debe ser según el patrón de belleza que inventó el patriarcado o vaya saber quien´”.

Casciani comentó que a lo largo de su vida se preguntó muchas veces cómo se quería ver y el por qué lo hacía, de pronto comprendió que : “En un momento sentí que está bueno que existan otras caras y que si alguna niña o adolescente me vé y se reconoce en eso, entonces puede vivir con su cara o como sea que la tenga y estar tranquila con eso, yo me doy por hecha”.

Miercoles 14 de Mayo de 2025, Tania Casciani, actriz, entrevista Foto: Cristian Lozano

Si bien al día de hoy también se lo pregunta, comprende que la incomodidad es lo que genera las interrogantes que necesita para llevar cambios verdaderos. Por ejemplo, en un recuerdo de su infancia, comentó: “Mi hermana -que estudiaba artes visuales- dejó arriba de la mesa un facsímil del diario de Frida (Kahlo). Cuando ví ese dibujo de una cara femenina con unas cejas así, me dije: “Listo”, fue la respuesta que necesitaba, como: “Se puede vivir con esto y seguir tranquila con la vida”. No es como la invoco hoy así, pero en algún momento fue la imagen que yo necesitaba de validación”.

Las historias que merecen contarse, para un "futuro más amable"

Con el éxito pleno del "El Eternauta" de Netflix, la ficción argentina demuestra lo mejor de sí este 2025, algo que la actriz nota con entusiasmo y cree puede ofrecer algo más allá que solo entretenimiento. “Siento que algo de “El Eternauta” tiene que ver con esto: contarnos algo de nuestra historia de otra manera, con esa cuota de ficción que solo puede agregarle el cine, el arte, la literatura, el cómic, la historieta”.

Si bien tiene sus preferencias personales, como rodar un Western ambientado en Mendoza o una posible adaptación de la novela “Las aventuras de la China Iron” de Gabriela Cabezón Cámara, recalcó: “Pienso que podría ser alguna historia que nos permita pensar cómo construir un futuro más amable. (...) Que nos ayude a ejercitar la imaginación, un pensamiento poético, que nos empiece a señalar por dónde vamos a salir de este desastre ambiental, económico, social, político”.

Muchas veces, las respuestas están en el pasado, esto de ´Lo viejo funciona, Juan´. Entonces creo que hay que ir para atrás: quién escribió, dibujó y pensó antes, y ver de ahí cómo salir.

Miercoles 14 de Mayo de 2025, Tania Casciani, actriz, entrevista Foto: Cristian Lozano

Los pendientes que faltan

Con una risa menciona que además de soñar con la casa propia, hoy tiene en mente varios proyectos a futuro; como la obra teatral “Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche”, de Paulo Longo, que se estrenarpa en el teatro Nacional Cervantes para fines de agosto; señaló que desea también montar un posible espectáculo teatral unipersonal: "Hace un tiempo tengo ganas de hacerlo y todavía no lo encaro, y después todas las películas que vengan me generan mucho entusiasmo, es algo que me gusta hacer que quisiera poder hacer un camino largo en ese rubro, poder seguir insistiendo así como vengo a mi ritmo, a mi paso, pero sin frenar”.

Para finalizar, si bien hoy en día tiene la posibilidad de compartir su pasión a través de la enseñanza en adultos y niños, recuerda que lo importante hoy es “Poder contar historias de personajes que envejecen, que tienen unicejas, que están por fuera del centro de lo hegemónico”.