Con una muy buena experiencia en lo laboral, Cerutti confía fervientemente que la vinculación y el trabajo asociativo entre hombres y mujeres es una de las claves para el crecimiento de una empresa. “Yo creo en los equipos interdisciplinarios. Mis equipos, en general, son mixtos y trabajan personas de distintos géneros. Considero que eso nos aporta como sociedad, como humanos y como individuos una riqueza enorme, porque el punto de vista de uno es distinto al del otro y eso nos retroalimenta”, afirma.

Cerutti Mariana.jpg Mujeres en roles de liderazgo: cuáles son los desafíos presentes en la inserción laboral

“La propuesta del encuentro Mujer y Sociedad aborda cómo las mujeres estamos completamente preparadas para liderar puestos jerárquicos porque tenemos una capacidad a la par de cualquier otra persona de cualquier género”, Mariana Cerutti

Los desafíos presentes en el ámbito laboral

Respecto de los desafíos que enfrentan las mujeres al momento de insertarse en el mercado laboral, Mariana precisa que no son tan distintos a los de algunos años atrás. “Depende del nivel de desarrollo de la mujer en términos individuales y familiares; y en términos profesionales. ¿A qué voy con esto? Si sos mamá te enfrentas a ciertos temas que tienen que ver con tu disponibilidad horaria, si tenés que llevar y traer a los chicos del colegio, si tenés que cocinar o hacer cualquier otro tipo de cosa”, desarrolla.

“En la actualidad, tenemos que lidiar con todos los roles que nos trae la modernidad. El poder combinar estos roles donde somos mamás, profesionales y personas con distintas búsquedas y miradas es lo que realmente nos está desafiando”, asegura.

Brecha salarial e inequidad económica: un problema internacional

María Ana Matthias es actual presidente de REDMAD (Red de Mujeres de Alta Dirección, Chile) y cuenta con trayectoria gerencial en empresas de servicios financieros multinacionales. Durante su exposición en el evento, disertó sobre los “Avances, desafíos y temas pendientes de la brecha salarial en la región”, aunque precisó que este tema no solo sigue vigente, sino que tampoco está resuelto a nivel mundial.

“Aún persisten importantes brechas a igual trabajo en la remuneración que reciben hombres y mujeres”, asegura. De acuerdo con Matthias, esto es multicausal, por lo que resulta complejo diagnosticar o “aislar” las variables.

En este sentido, ejemplificó que algunas de esas dificultades son de segmentación horizontal. “En general, las mujeres están sobrerrepresentadas en ciertos sectores que tienen menos remuneraciones que otras. Por ejemplo, el sector de la salud en comparación con áreas tecnológicas o industriales”, señala.

También hay diferencias en los tipos de cargos: “Las mujeres suelen ocupar cargos que son menos remunerados y de menor jerarquía de liderazgo dentro de las organizaciones. A medida que vamos aumentando en la jerarquía de liderazgo, hay menos mujeres”.

Matthias Maria Ana.jpg Mujeres en roles de liderazgo: cuáles son los desafíos presentes en la inserción laboral

Matthias confió a este medio que esto no está ligado a la falta de formación, sino a aspectos culturales y a tareas que son asignadas particularmente al género femenino. Al respecto, la empresaria explicó que el porcentaje de mujeres que ingresa a la educación superior no dista del de los hombres. “En Chile llega un 55% y en Argentina es lo mismo. Entonces, mujeres capacitadas hay. Lo que más afecta la carrera profesional de las mujeres es que tienen la responsabilidad casi exclusiva del cuidado de los hijos. Y, a veces, no solo de ellos, sino también de los padres”, subraya.

“Esta cantidad de horas que gastan las mujeres en trabajos no remunerados va en desmedro de las horas que podemos tener y estar en nuestras carreras profesionales”, María Ana Matthias.

Valorar el talento y las capacidades sobre otras variables

En el caso específico de brecha salarial, la trasandina puntualiza que entre ambos países los números son similares. “Hay distintos estudios pero suele ser una diferencia de entre 23% y 26%, tanto en el caso de Chile como de Argentina”, precisa.

En sintonía con Cerutti, la ingeniera comercial destaca que una forma de abordar esta problemática es por medio del esfuerzo colaborativo pero, sobre todo, que es fundamental el rol de las empresas y su autorregulación para entender el valor que tiene incorporar a los “mejores talentos”.

“También hay un rol importante de las propias mujeres, en advertir los sesgos inconscientes que existen para prepararse y generar redes. Los hombres nos llevan la delantera en la generación de redes profesionales. Entonces, el tener mentoras y formar networkings” es fundamental, concluye.

Encuentro Mujer y Sociedad.jpg Mujeres en roles de liderazgo: cuáles son los desafíos presentes en la inserción laboral

“Si queres contar con el mejor talento y tenes procesos de selección justos que buscan ese objetivo, la paridad de género va a llegar sola”, María Ana Matthias.

En el evento, organizada por la agencia chilena HR Comunicaciones y co-organizado por el Gobierno de Mendoza, también contó con la ponencia de Adriana Bassi (tech manager en Globant, Chile), Magdalena Pesce (gerente general de Wines of Argentina), Beatriz Barbera (vicepresidente de Gastronomía de AEHGA), Emilce Vega (subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza), María Belén Bobba (directora de Género y Diversidad de Mendoza), Emiliana Lilloy (directora de Relaciones Institucionales del Senado de Mendoza), Lorena Gasser (gerente de Ventas de Copa Airlines) y Priscilla Carrasco (directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Chile).

