Luli Pampín, la mendocina que alegra a millones de niños en el mundo

Siguiendo con el tema, Lucía Pérez Gerardi en la actualidad ve la vida de otra manera más allá del trabajo: "Ahora mismo soy una mamá a tiempo completo, y en los ratitos libres, me dedico a mi gran pasión: crear, escribir y componer. Mis días están llenos de amor y creatividad, buscando siempre un equilibrio entre ser mamá y continuar con el maravilloso trabajo que me conecta con tantas familias", confió.

En relación a qué la inspiró para tener este presente y si se imaginaba llegar hasta acá, Luli manifestó: "Cuando comencé no pensaba llegar tan lejos. Lo que sí tenía claro era mi objetivo, y me centré en él con mucha devoción. Mi hijo fue mi mayor inspiración en ese momento, llenándome de coraje y fuerza. Él me enseñó, sin saberlo, a ser valiente y perseverante. Ahora, mi inspiración continúa con él, con mi bebé en casa, y con todos los pequeños y familias que forman parte de la comunidad Lulipampinera alrededor del mundo", dijo.

Por último, la mendocina indicó cuáles son sus motivaciones para cantarle a los más chicos y que la amen tanto: "Vienen del profundo amor que tengo por los niños y de la responsabilidad de ofrecerles contenido que no sólo los divierta, sino que también los eduque e inspire. Saber que mi música y mis mensajes pueden formar parte de su crecimiento y aprendizaje es lo que me impulsa cada día. Todo eso me llena de alegría y gratitud, porque cada canción y cada video que creo es un pedacito de mi corazón dedicado a ellos. Como mamá, quiero entregarles lo mismo que doy a mis propios hijos: amor, alegría y valores", concluyó.

El mensaje de Luli Pampín a las chicas que buscan estar en un lugar como el suyo

"Les diría que nunca dejen de soñar y que trabajen con pasión y dedicación en lo que aman. Es fundamental ser auténticas y fieles a sí mismas, porque cuando haces algo con amor y sinceridad, eso se refleja y conecta con los demás. No tengan miedo de ser diferentes. El camino puede ser difícil, pero cada esfuerzo vale la pena. La clave está en la perseverancia y en creer en su propio talento", enfatizó.

Un gran agradecimiento de Luli Pampín

"Sólo quiero agradecer a todas las familias que me han abierto las puertas de sus hogares y me han permitido ser parte de la vida de sus hijos. Es un honor y un privilegio enorme, y prometo seguir trabajando con todo mi corazón para brindarles lo mejor. Recuerden siempre que la música es un lenguaje universal que une, educa y trae felicidad. La imaginación se estrena en las cabecitas de los pequeños, y el amor es esa magia que lo puede todo ¡Gracias por ser parte de este viaje conmigo!"

Uno de los temas más conocidos de Luli Pampín