Las elegidas para dirigir la temporada 2 de "Los Anillos de Poder"

Charlotte Brändström es una galardonada directora y egresada del programa de dirección en el American Film Institute. Recientemente terminó de dirigir un piloto para Netflix Suecia titulado The Unlikely Murder, y sus otros créditos como directora de televisión incluyen The Outsider para HBO; Jupiter’s Legacy, The Witcher y Away para Netflix; The Man in the High Castle para Prime Video; y Outlander y Counterpart para Starz. Brändström también dirigió dos series limitadas europeas en su totalidad: Conspiracy of Silence para Viaplay y Disparue para FR2, y ha dirigido más de 30 largometrajes, miniseries y películas semanales. Adicionalmente, Brändström fue nominada para el Emmy internacional por Julie, Chevalier de Maupin. Sus próximos proyectos incluyen The Continental con Mel Gibson para Starz, The Consultant con Christoph Waltz para Prime Video y Shgun para FX.

Charlotte El señor de los anillos los anillos de poder.jpg Charlotte Brändström. Gentileza. Crédito: Ben Rothstein/Prime Video

Por su parte, Sanaa Hamri es una reconocida directora de cine, televisión, videos musicales y comerciales, proveniente de Tánger, Marruecos. Recientemente completó la producción ejecutiva y dirección de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo para Prime Video. Previamente, Hamri fue productora ejecutiva/directora para la exitosa serie de FOX, Empire, y sus otros créditos como directora episódica para televisión incluyen Shameless, Rectify, Nashville, Elementary, Glee y Desperate Housewives. Hamri también es una aclamada directora de videos musicales, y ha colaborado con numerosos músicos de hip-hop/R&B que incluyen a Prince, Common, Lenny Kravitz, Rhianna, Justin Bieber, Snoop Dogg, Jay Z y Mary J. Blige. También ha recibido el premio NAACP Image Award por el video de “Little Things” de India.Arie, y también el VMA de MTV por “Super Bass” de Nicki Minaj. Adicionalmente, Hamri dirigió el documental de conciertos agotados de Mariah Carey, The Adventures of Mimi, y ha dirigido los largometrajes Something New, The Sisterhood of the Traveling Pants 2 y Just Wright.

Sanaa Hamri el señor de los anillos los anillos de poder.jpg Sanaa Hamri. Gentileza. Crédito: Ross Ferguson/Prime Video

Louise Hooper es británica y una aclamada directora dramática, conocida por la serie thriller limitada de 4 episodios Flesh and Blood, protagonizada por Imelda Staunton y Stephen Rea; y Cheat, el drama de 4 episodios protagonizado por Molly Windsor. Sus créditos adicionales como directora incluyen el final de temporada de The Sandman de Neil Gaiman, The Witcher, Inside No. 9 y Treason. Hooper comenzó su Carrera dirigiendo documentales para la BBC Arts, trabajando con David Lynch, Helmut Newton, Arthur Miller, David Attenborough y Björk, y también ha sido la receptora de una nominación BAFTA por dirigir Our Gay Wedding: The Musical.

El señor de los anillos los anillos de poder directoras.jpg Louise Hooper. Gentileza. Crédito: Ben Rothstein/Prime Video

Ellas han sido las elegidas para estar al frente de múltiples episodios de la temporada dos de la serie.

Cabe recordar que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder trae a las pantallas por primera vez las heroicas leyendas de la mítica Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico está ambientado miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y que propone llevar a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, héroes inverosímiles fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del más fino de los hilos, y uno de los villanos más grandes, que alguna vez fluyó de la pluma de Tolkien, amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad.

Comenzando en un momento de relativa tranquilidad, la serie sigue a un elenco de personajes, tanto familiares como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta la majestuosa capital élfica de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes crearán legados que perdurarán mucho después de su desaparición.

La primera temporada de Los Anillos de Poder ha sido un éxito sin precedentes, y ha sido vista por más de 100 millones de personas a nivel mundial, con más de 24 mil millones de minutos streameados. La anticipada serie atrajo a más de 25 millones de espectadores en su primer día, convirtiéndola en el estreno más grande en la historia de Prime Video, y también debutó en el lugar número 1 de las listas de Nielsen de streaming en general, durante su fin de semana de estreno.