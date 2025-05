Es de Malargüe, juega al hockey y recorre Estados Unidos representando a Atlanta

Pasó por patín, natación y danzas de todo tipo, pero el hockey se robó su corazón. "Mis papás se dieron cuenta de que me empezó a gustar, me compraron mi primer palo, empezamos a viajar porque había partidos que estaban a 30 minutos del lugar o a una hora, entrenamientos o partidos en donde nos enfrentábamos con otro equipo. Eran fines de semana de hockey, entonces había que preparar el mate, los sandwichitos, levantarse temprano, peinarse, ponerse el uniforme y salir a jugar al hockey", relató.

Luciana Moya Estados Unidos hockey Luciana empezó a jugar al hockey en la Patagonia, pero a sus 12 años volvió a Malargüe y representó al sur mendocino. Gentileza

Su pasión por este deporte es de tal magnitud que pasó por todas las posiciones dentro de la cancha. "Fui delantera, defensora, mediocampista, lateral, hasta fui arquera. Nadie lo puede creer, tenía 10 años y jugaba con chicas de 14 o 16", indicó.

Durante la adolescencia, combinar el estudio y el deporte tuvo sus desafíos, dado que vivía en Malargüe, pero entrenaba en San Rafael. "Si yo quería seguir en los seleccionados necesitaba pertenecer a un club, entonces jugué para el San Jorge en San Rafael. En esa época viajaba desde Malargüe en colectivo, una vez o dos veces a la semana, solamente a entrenar. Generalmente, mi mamá me retiraba de la escuela a las 11:30, almorzaba y me iba en el colectivo que salía a las 15, y volvía en el de las 21. Llegaba a mi casa como a las 23, dormía y al otro día iba a la escuela. Los fines de semana viajaba a San Rafael de nuevo porque tenía que jugar. Esa rutina duró como un año, más o menos", detalló.

Según relató, fue parte de seleccionados provinciales, el de San Rafael y el nacional argentino de hockey social.

Su presente en Estados Unidos

La joven se recibió de tripulante de cabina y ahora recorre Estados Unidos de la mano del hockey. Para ella es un sueño hecho realidad, dado que se mudó por trabajo, pero surgió la oportunidad de practicar su disciplina.

"Estoy jugando al hockey por hobby, no planifiqué venir acá a competir. Actualmente estoy en dos equipos, uno es más social, en donde nos divertimos, jugamos y la pasamos bien; y el otro es el seleccionado de Atlanta que básicamente es el único equipo que juega al hockey de Georgia y viajamos por todo Estados Unidos compitiendo", detalló.

Su plan original al emigrar era buscar una oportunidad laboral, pero un domingo fue a la cancha para despejarse y regresó a su pasión. "Surgió esto de ser parte del seleccionado de Atlanta y si bien uno tiene sus objetivos claros, jugar para un equipo de afuera es algo que me emociona, y es tener esa posibilidad que muchas veces no se da", expresó.

Luciana contó que este mes viajará a Nashville, en junio a Filadelfia, y en julio a Nueva Jersey. "El seleccionado de Atlanta compite contra otros como el de Miami o de Charleston. Es una competencia que dura todo el año", comentó.

En marzo su equipo terminó en segundo lugar, y ese puesto le permitió clasificar a la competencia nacional. "Es un torneo importante, va a ser televisado y transmitido vía stream", expresó.

"Cuando empecé a jugar hockey quería ser una Leona, jugar en el seleccionado nacional de Argentina y ser reconocida; pasé por seleccionados, gané experiencias, viajes y amistades. Hoy ya es un sueño que quedó atrás, simplemente el deporte ahora lo hago por hobby, porque es algo que me sigue gustando; lo hago más relajada y me enfoco en disfrutarlo. Sin embargo, tener la posibilidad de jugar en Estados Unidos es un sueño cumplido que nunca imaginé, esperé ni planeé", confesó.

Luciana Moya hockey Estados Unidos El hockey le dio a Luciana una segunda oportunidad para desplegar su talento. Gentileza

Aunque ahora se ponga la camiseta de un seleccionado estadounidense, no deja de halagar el hockey de su país. "Argentina tiene un muy buen nivel y es más competitivo. El de Estados Unidos es bueno, pero las canchas son diferentes; las de nuestro país son mejores", opinó.

A Luciana la vida la sorprendió, pero, en realidad, solo le devolvió todo el esfuerzo de su infancia y adolescencia. "Viajar por Estados Unidos, jugar el deporte que tanto me gusta, que he jugado desde muy chiquita, sin dudas es algo que no se puede comparar. Es como que todavía no caigo, pero lo disfruto desde el minuto cero", concluyó.