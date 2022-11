Se le quedó el "147" y lo empujaron Batman, Spider-Man y Darth Vader.

Tal como se ve en la imagen, los tres empujaron el pequeño coche y lograron que el dueño lo ponga en funcionamiento.

El video del suceso fue compartido en las redes sociales y se publicó en la cuenta de Instagram Only in Córdoba donde inmediatamente se hizo viral. Como sucede en todos estos casos, los comentarios no se hicieron esperar.

“La Fuerza está con nosotros”, contestó un seguidor. “Los cordobeses les estamos agradecidos”, comentó un ciudadano mientras otro se lamentaba por perderse estas cosas al vivir en España.

Sin embargo, las mejores respuestas vinieron de parte de los protagonistas. El Batman del video destacó que ese día “salvaron la ciudad” y el Spider-Man completó que “fue un placer” haber sido de utilidad para ayudar / Ámbito