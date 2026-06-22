Infracciones de tránsito: la diferencia clave entre el sistema de denuncias de Mendoza y el que lanzó Nación

La ANSV puso en marcha un sistema de denuncias por WhatsApp para reportar infracciones viales en todo el país. La diferencia con el sistema de Mendoza.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un sistema de denuncias ciudadanas por WhatsApp para reportar conductas peligrosas al volante en todo el país. La medida guarda similitudes con el "Modo Testigo" que Mendoza anunció días atrás , aunque desde el Ministerio de Seguridad provincial aseguran que la iniciativa local apunta a una segunda etapa más robusta, capaz de verificar la autenticidad del material sobre infracciones de tránsito enviado por los usuarios.

La diferencia central, explicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, es que el sistema provincial no se quedará únicamente en la recepción de imágenes o videos enviados por los usuarios, sino que apunta a generar evidencia con respaldo tecnológico que pueda ser utilizada en procesos judiciales sancionatorios.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una línea de WhatsApp destinada a que cualquier persona pueda denunciar maniobras peligrosas observadas en rutas y calles del país.

A través de este mecanismo, los usuarios pueden enviar fotografías, videos, ubicación y detalles de presuntas infracciones cometidas por otros conductores. La información es analizada por la ANSV, que puede remitir los antecedentes a las jurisdicciones correspondientes para que evalúen posibles sanciones.

La medida busca ampliar los mecanismos de control y sumar a la ciudadanía en la detección de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Mendoza ya había lanzado el "Modo Testigo"

Días antes del anuncio nacional, el Gobierno de Mendoza presentó el denominado "Modo Testigo", una herramienta que también permitirá a los ciudadanos aportar imágenes y videos de presuntas infracciones viales.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fortalecer la fiscalización del tránsito mediante la colaboración ciudadana.

Sin embargo, desde la cartera provincial aclararon que la recepción de material por WhatsApp constituye apenas la primera etapa del sistema.

La diferencia: una aplicación con respaldo técnico

Según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad a Sitio Andino, el objetivo final es incorporar estas denuncias a través de la aplicación "Mendoza por Mí", una plataforma que permitirá obtener y preservar los metadatos del material enviado.

Ese aspecto es clave porque permitirá verificar la autenticidad de fotos y videos, incluyendo información sobre fecha, hora, ubicación y características técnicas de los archivos.

"La diferencia que tenemos con el sistema nacional es que el WhatsApp es una primera etapa donde no hay sanciones. Después viene la aplicación Mendoza por Mí. A diferencia de un WhatsApp, la aplicación nos va a permitir obtener metadatos y registrar la veracidad del material que nos están enviando", explicaron desde la cartera provincial.

De esta manera, el Gobierno busca generar las garantías necesarias para que jueces viales y autoridades competentes puedan determinar con mayor certeza si efectivamente se trata de una infracción real.

El desafío de convertir denuncias en pruebas

Uno de los principales desafíos de los sistemas de denuncias ciudadanas es garantizar que las imágenes no hayan sido manipuladas y que correspondan efectivamente al hecho denunciado.

Por eso, Mendoza apuesta a una herramienta tecnológica que permita validar la información antes de que sea utilizada en un expediente sancionatorio.

Mientras Nación da los primeros pasos con un canal de recepción vía WhatsApp, la provincia busca avanzar hacia un modelo que combine participación ciudadana, trazabilidad digital y respaldo probatorio para fortalecer el control vial y mejorar la seguridad en las calles y rutas mendocinas.