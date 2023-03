Elecciones 2023: Cómo y dónde voto en Mendoza

En cuanto a los municipios de San Carlos, Maipú, San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz desdoblaron sus elecciones locales en relación a las elecciones de la Provincia. Por ende, votarán el 30 de abril en las PASO y el 3 de septiembre en las generales.

¿Cómo averiguar dónde voto?

En estas elecciones 2023, muchos argentinos vuelven a preguntarse "¿Dónde voto?", por lo que la Cámara Nacional Electoral elabora un padrón electoral provisorio para que los ciudadanos puedan consultarlo y saber en dónde deben emitir su voto.

Para ello, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a padron.gob.ar

Escribir el número de DNI sin puntos .

. Escoger el género que figura en el DNI .

. Seleccionar el distrito .

. Validar el código que aparezca en pantalla.

Este padrón electoral provisorio indica la lista preliminar de votantes habilitados de cara a las próximas elecciones. Allí se podrá chequear y confirmar si el nombre y apellido del elector está incluido en la lista. En caso de no encontrarse, el elector deberá reportar el error para ser incorporado al padrón.

Embed

¿Qué hacer si no estoy en el Padrón Electoral?

Si el elector tiene su DNI actualizado a partir de los 14 años : deberá hacer click en el botón “Reclamos” , en el sitio https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper. Para hacerlo, se le solicitarán a la persona una imagen de frente y dorso de su DNI y seguir las instrucciones.

: deberá hacer click en el botón , en el sitio https://www.argentina.gob.ar/interior/renaper. Para hacerlo, se le solicitarán a la persona una imagen de frente y dorso de su DNI y seguir las instrucciones. Si el elector no actualizó su DNI a partir de los 14 años: deberá acercarse a las oficinas habilitadas por el Renaper y solicitar la incorporación al padrón.

¿Qué se vota en Mendoza?

Para este ciclo electoral 2023, se presentarán en simultáneo los cronogramas electorales municipales, provinciales y nacionales para renovar las autoridades ejecutivas y legislativas. Además, se implementarán dos modelos diferentes ya que en los comicios provinciales los mendocinos votarán a través de la boleta única, mientras que en los comicios nacionales, lo harán a través de la ya conocida lista sábana.

Elecciones PASO:

Además de votar a los precandidatos a gobernador y vicegobernador, los mendocinos renovarán a:

Primera sección electoral: 6 senadores provinciales titulares y 8 diputados provinciales titulares.

Segunda sección electoral: 5 senadores provinciales titulares y 6 diputados provinciales titulares.

Tercera sección electoral: 4 senadores provinciales titulares y 5 diputados provinciales titulares.

Cuarta sección electoral: 4 senadores provinciales titulares, y 5 diputados provinciales titulares.

Elecciones Generales:

El 24 de septiembre los ciudadanos de la provincia de Mendoza votarán al gobernador y vicegobernador para asumir el próximo 9 de diciembre de 2023. Además, se elegirán a los legisladores provinciales anteriormente mencionados.

¿Quiénes pueden votar en las elecciones nacionales?

Todos los ciudadanos argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años de edad en adelante, están habilitados a ejercer su derecho al voto por su inclusión en el padrón electoral (Código Electoral Nacional, Ley Nº 19.945, artículos 1 y 2).

El ejercicio del voto es obligatorio a partir de los 18 años, mientras que resulta optativo y no obligatorio para los menores de 18 y mayores de 70 años.

¿En qué casos estoy exceptuado de asistir a votar?

Los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años.

Los adultos mayores de 70 años.

Los jueces y sus auxiliares en prestación de servicios.

Quienes se encuentren a más de 500 km de distancia del lugar de voto y puedan justificar sus razones.

Quienes padezcan una enfermedad o causa mayor justificada que les impida asistir.

El personal de organismos o empresas de servicios públicos afectados por razones laborales.

Los ciudadanos residentes en el exterior.

Quienes por razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a concurrir a votar sin que ello implique una deducción del salario ni recarga horaria posterior por parte de su empleador.

¿Cuáles son los documentos habilitantes para votar?

Se recuerda que para votar, es necesario presentarse en el establecimiento con la documentación en mano y en buenas condiciones, ya que de caso contrario no se le permitirá al elector ejercer su derecho a votar. Los documentos habilitados son:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

Tarjeta del DNI libreta celeste

Nuevo DNI tarjeta: está autorizado aunque figure en el mismo la frase “no válido para votar”

Es importante aclarar que en caso de hurto o pérdida del DNI, los comprobantes de documentos en trámite no serán válidos.

Documentos validos - 192665

También se debe mencionar que no se podrá votar con el DNI Digital ya que la Cámara Nacional Electoral aún no ha reglamentado su uso para el sufragio y aún no ha sido contemplado dentro de la legislación electoral. El dni digital, complementa al tarjeta, pero no lo reemplaza.