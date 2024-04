¿El nuevo protocolo evitará las largas filas de autos cuando cierra el Paso a Chile?

¿En qué casos se aplicará el protocolo para evitar largas filas de camiones que esperan cruzar a Chile?

Por un lado, vale aclarar que el protocolo anunciado, que especifica cómo deben actuar los organismos provinciales y nacionales involucrados frente a una situación de corte, está establecido para camiones y colectivos (ómnibus). Es decir que los vehículos particulares no están contemplados en este plan de acción, porque lo que se seguiría con los mismos mecanismos de acción aplicados hasta ahora, lo cual no garantiza que no vuelvan a repetirse esas postales de autos varados a la espera de que reabra la frontera.