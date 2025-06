Con mucho abrigo, café y sacrificio: los vendedores que hacen frente al frío en las veredas mendocinas

Más de uno quiso quedarse al calor de las frazadas, envuelto como “un pastelito horneado de canela”, diría Homero Simpson. Tristemente, a veces esa no es una opción viable para muchos empleados en relación de dependencia , personal de salud o quienes trabajan por su cuenta y no poseen un ingreso mensual fijo.

IMPULSO AL CONSUMO Con el nuevo plan de CAME, la pequeña y mediana empresa podrá ofrecer pagos en cuotas

“Pensé si salir o no y me pudo más venir para hacer la plata del día. O sea, para no quedarme sin un peso”, comentó a SITIO ANDINO, además de agregar que con la suspensión de clases perdió a su clientela de estudiantes y docentes. “Lamentablemente, ya tengo una pérdida de venta”, sumó.

A bebidas calientes, con gorros y "plush" contra el frío

Con máximas de 35°C o con mínimas negativas, desde hace al menos dos décadas Ariel se encuentra al pie del cañón en su puesto ubicado sobre calle Las Heras. Allí, entre pralinés, gomitas y peluches de carpinchos (o capibaras) y “labubus”, dijo presente este lunes con “mucho abrigo”.

Es que, para muchos, la clave para sobrevivir las temperaturas bajo cero fue la ropa térmica; el combo de guantes, gorro y bufanda; botas y una nueva tendencia: los buzos oversize de plush.

30 de junio, puesteros, venta callejera, vendedores callejeros, puesto de verdura, verduleria, invierno, frio, historias de vida.jpg Jadiel junto a su familia. Foto: Yemel Fil

Jadiel, por su parte, decidió combatir el frío con un pijama de dinosaurio mientras atendía a los mendocinos en el puesto de verdulería de su familia. “Todos los días estoy acá. Quería salir”, comentó el pequeño de 9 años que ayer disfrutó de la nieve en Malargüe, pero esta mañana desayunó un “tecito con tostadas” y eligió acompañar a sus padres.

“Ya sabíamos del frío porque toda la semana se estuvo hablando de eso, pero como tenemos verdulería tenemos que abrir todos los días y estamos obligados a trabajar. Vivimos de esto y [quedarse] en la casa está complicado”, manifestó Walter, su papá.

30 de junio, puesteros, venta callejera, vendedores callejeros, plarine, golosinas, puesto de golosinas, invierno, frio, historias de vida.jpg Pese a que muchos vendedores optaron trabajar, en el centro se vieron algunos puestos cerrados a causa de las bajas temperaturas. Foto: Yemel Fil

"Como está la situación, no podés quedarte en la casa. No queda otra que salir a trabajar, han bajado muchísimo las ventas . El año pasado se vendía más que ahora”, expresó Juan Carlos.

Menos ventas y el doble del esfuerzo: la realidad de puesteros y vendedores

Quienes trabajan en la venta de productos en la calle o en las veredas del centro mendocino, muchas veces, no pueden optar por “pegar el faltazo” ni hacer home office, porque su subsistencia depende de lo recaudado en el día a día.

30 de junio, puesteros, venta callejera, vendedores callejeros, plarine, golosinas, puesto de golosinas, invierno, frio, historias de vida.jpg Juan Carlos en su puesto de venta de maní, praliné y varios dulces que son por demás tentadores en invierno. Foto: Yemel Fil

“Es cuestión de estar nomás, hay que trabajar y seguir adelante porque siempre hay trámites o cosas que hacer. Nosotros no tenemos un sueldo fijo”, suma Ariel. Juan Carlos, quien tiene un puesto de maní ubicado en Godoy Cruz y 9 de Julio, asegura que el frío no es un impedimento porque al ser un “trabajo de invierno”, debe aprovechar al máximo.

También se vieron, en la Capital, algunos puestos cerrados a causa de las bajas temperaturas, pero en tiempos donde el trabajo remoto es una posibilidad para algunos, para otros el invierno solo representa un desafío más que enfrentar.