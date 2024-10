Alto acatamiento de camioneros al paro en Mendoza: qué sucederá con el combustible

También te puede interesar: Paro del transporte en Mendoza: movilización de taxistas por el centro

En este sentido, Letard expresó: “Quieren ir en contra de los jubilados, en contra de los estudiantes. Quieren que dejen de estudiar y haya más gente ignorante para que puedan hacer lo que ellos quieran, como hicieron anteriormente otros gobiernos”.

paro camioneros, CGT, destileria, ypf.jpg Ricardo Letard, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por otro lado, el sindicalista también denunció las “privatizaciones ilegítimas” que se están llevando a cabo, entre las que se vería afectada YPF. “Acá en Mendoza no se menciona pero va a haber una quita importantísima de trabajo con respecto a YPF. La están vendiendo a empresas que no les importa la mano de obra y tampoco les interesa el pueblo. Lo único que les interesa es sacar el petróleo, llevárselo a otro país y hacer negocios”, subrayó.

En lo relativo a la medida que llevaron a cabo en la destilería de Luján de Cuyo, Letard precisó que un 90% de Camioneros acató la medida. Además, precisó que quienes se encuentran arriba de los vehículos son propietarios que “salieron a trabajar porque, también, tienen razón. Dicen: ‘Che, por un día de laburo menos tenemos riesgo con la empresa’. Está todo emparejado”.

paro camioneros, CGT, destileria, ypf.jpg Alto acatamiento al paro de camioneros en Mendoza Foto: Yemel Fil

“También hay un montón de empresas que cerraron sus puertas para que nosotros podamos acatar el paro como corresponde”, añadió.

Combustibles y recolección de basura: qué dijeron desde camioneros

Ante la preocupación de muchos mendocinos y residentes de la región de Cuyo por el abastecimiento de combustible, especialmente con la proximidad del fin de semana, Letard brindó tranquilidad al precisar que esto no se verá afectado.

"Por 24 horas de paro no va a haber desabastecimiento. Esto está anunciado desde hace 15 días, así que las estaciones de servicio y los cajeros están bien provistos. Lo único que pedimos es que la gente no saque la basura porque la recolección no va a funcionar en toda la provincia", completó.

