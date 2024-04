Abrió la inscripción para ser cadete o gendarme: cómo postularse y los requisitos

a) Todos aquellos que, sin ser ofensivos u obscenos, no estén reñidos con el uso del uniforme.

b) Aquellos que puedan quedar disimulados o cubiertos mediante el empleo del uniforme de gimnasia (pantalón corto, remera mangas cortas con cuello redondo y/o medias o soquetes).

c) Aquellas marcas que se localicen a CINCO (5) Centímetros por encima del pliegue del codo y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano.

d) Las marcas que se sitúen a CINCO (5) Centímetros por encima de la rodilla y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano.

e) Todos aquellos tatuajes que no están comprendidos dentro de los tatuajes no permitidos.



- No permitidos:



a) Aquellos tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la Fuerza (se incluye vestimenta corta, como ser: short, remeras de gimnasia, polleras).

b) En cualquier parte del cuerpo que no puedan ser cubiertos completamente por la palma de la mano y cuya interpretación de leyenda escrita o significado simbólico de los mismos impliquen: cualquier tipo de discriminación, obscenidades, ofensas, etc.

c) Aquellos tatuajes que presenten las características señaladas precedentemente y que se encuentren en proceso de remoción.

Tatuajes requisitos Gendarmería Nacional.png Ingreso a Gendarmería Nacional Argentina: requisitos respecto a tatuajes

POSEER TÍTULO de Estudios de Nivel Secundario , legalizados por el Ministerio de Educación de la provincia correspondiente. SI ESTÁ CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO: Deberá presentar la Constancia de Alumno Regular especificando que NO POSEE ASIGNATURAS PREVIAS PENDIENTES. En caso de superar la Primera y Segunda Etapa del Proceso de Selección, le será requerida la Constancia de Título en trámite (sin adeudar materias), acompañada de una copia correspondiente al analítico del libro Matriz confirmando que aprobó el nivel secundario legalizada/certificada, al momento de presentarse a la Tercera Etapa.

, legalizados por el Ministerio de Educación de la provincia correspondiente. NO registrar MULTAS en el “Registro de Infractores al DEBER DE VOTAR” ( https://infractores.padron.gob.ar )

( ) NO encontrarse como DEUDOR AL FISCO.

NO registrar Antecedentes Judiciales o Causas Judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR” dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR” dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. NO Registrar Antecedentes Policiales Provinciales Judiciales o Contravencionales.

Judiciales o Contravencionales. NO HABER sido dado de BAJA POR MOTIVOS DISCIPLINARIOS en alguna de las Fuerzas de Seguridad, Armadas o Policiales .

En el caso de ex alumnos de la Fuerza, no haber sido separados del curso en carácter de “no readmisible”.

. En el caso de ex alumnos de la Fuerza, no haber sido separados del curso en carácter de “no readmisible”. Aprobar los Exámenes de Admisión preliminares: a) Intelectuales.

b) Médico.

c) Físico.

d) Psicológico.

e) Psicopedagógico.

f) Entrevista Institucional.

g) Examen Drogas de abuso.

h) Examen Subunidad Beta

Aprobar el Examen Preocupacional (exámenes médicos laborales).

La presentación de un Documento o Certificado falso o adulterado, constituye un delito tipificado en el artículo 296 del Código Penal de la Nación y será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

IMPORTANTE: La falsificación de los DATOS o DOCUMENTOS que deban aportarse dará lugar a la anulación o separación del trámite vigente sin perjuicio de posibles hechos delictivos.

Inscripción Gendarmería Nacional 2024.jpeg Abierta la inscripción para la Gendarmería Nacional Argentina

Gendarmería Nacional Argentina: las tres etapas del proceso de selección

ETAPA 1

Inscripción ON LINE

Reconocimiento Médico Preliminar en Unidades de GNA (la obtención del Apto Médico Preliminar NO significa que se haya ingresado a la fuerza o aprobado definitivamente los mismos. Está sujeto a los controles médicos de la 2ª etapa, aprobación de los exámenes Pre-ocupacionales y examen médico definitivo correspondiente a la tercera etapa).

Presentación de documentación personal exigida para ingreso.

Primera etapa del curso de ingreso y examen (modalidad virtual). Conforme resultados y orden de mérito, serán convocados a la instancia de visitas domiciliarias.

Visitas Domiciliarias (Socio-ambiental) de los Postulantes a incorporarse a las Filas de la Fuerza, tiene por objeto asesorar correctamente al interesado sobre sus aspiraciones en relación al régimen institucional.

ETAPA 2

Se desarrollarán en los Institutos de Formación; Aspirantes a Cadetes en la Escuela de Gendarmería Nacional Grl D Martin Miguel de Güemes (Ciudad Evita, Buenos Aires); Aspirantes a gendarmes en la Escuela de Suboficiales Cabo Raúl Remberto Cuello (Jesús María- Córdoba) y en el Instituto de Capacitación Especializada Cabo Juan Adolfo Romero (Mercedes- Buenos Aires).

Realización de Exámenes médicos del Instituto (conforme normativas vigentes de ingreso), Evaluación Psicológica (Perfil "Competencias cardinales", Psicotécnico "Salud mental"), Evaluación psicopedagógica, Pruebas de Exigencias Físicas, Entrevista Institucional, Segunda etapa del curso de ingreso y examen final integrador (modalidad presencial), Control de documentación exigida para ingreso, Examen Médico Preocupacional.

ETAPA 3

ETAPA PERIODO DE ADAPTACIÓN/ AMBIENTACIÓN EN INSTITUTOS

La Dirección de Recursos Humanos convocará a aquellos postulantes con las mejores calificaciones dentro del orden de mérito conforme los resultados de la Segunda Etapa y las vacantes asignadas por la Fuerza.

Los postulantes serán notificados mediante correo electrónico respecto a su presentación en los Institutos para iniciar el Periodo de Adaptación/Ambientación.

Quienes finalicen y aprueben este período serán propuestos para el Alta efectiva en la Fuerza como “Cadetes de 1er año de la Escuela de Gendarmería Nacional” o “Aspirantes a Gendarmes”.

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE CADETES

Escuela de Gendarmería Nacional Grl. D. Martín Miguel de Güemes (El Quebracho - Ciudad Evita, Partido de La Matanza, Buenos Aires).

INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE GENDARMES