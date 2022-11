Sero Electric: este es el nuevo competidor directo del auto Tito

Hasta ahora, el auto Tito era el único conocido como citycar eléctrico de bajo costo y sus ventas se incrementaron durante el último año en cuyo. No obstante no es el único de ese segmento y ya a apareció un competidor.

Es así que la gama de modelos Tito que la firma Coradir produce en la Provincia de San Luis ha ido creciendo en ventas, conforme también a una mayor capacidad de producción. Pero no es la única que ensambla y desarrolla modelos compactos eléctricos en Argentina. La otra es la denominada Sero Electric , que se muestra como un rival directo.

La gama completa

Si bien la idea inicial de Sero Electric fue la fabricar vehículos no aptos para circular en la vía pública (por entonces no estaban aprobados) ya ofrece vehículos patentables, aunque no lo es toda su gama. Actualmente su oferta se compone de cinco versiones diferentes.