Cómo prevenir alergias respiratorias durante el otoño.

Como toda alergia, se trata de reacciones patológicas del sistema inmunitario, en forma de respuesta inflamatoria exagerada, hacia sustancias, los alérgenos, que en realidad no son nocivas y que no causan ningún problema en otras personas que no tienen tendencia alérgica. En el caso concreto de las alergias respiratorias, la respuesta inmunitaria anómala se da dentro del sistema respiratorio, ya sea en las vías aéreas superiores o inferiores.