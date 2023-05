Roger Waters vuelve a la Argentina con "This Is Not a Drill".

Roger Waters , el legendario músico y cofundador de Pink Floyd , se encuentra de gira mundial con su espectáculo " This Is Not a Drill ", que marca su despedida de los escenarios. Este título no es casual, ya que el artista siempre se ha destacado por sus producciones espectaculares, y su show en Argentina no será la excepción .

sabrina-2022-07-15t015910929.jpg

Las entradas para el show saldrán a la venta el lunes 8 de mayo, en una instancia exclusiva para clientes de Santander American Express, y luego en venta general. El espectáculo incluirá temas de sus discos emblemáticos con Pink Floyd, como "The Wall", "Dark Side of the Moon" y "Wish You Were Here", así como temas más recientes de su carrera solista.