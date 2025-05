Salta: triunfo de Gustavo Sáenz en la provincia y La Libertad Avanza sorprendió en la capital

"En los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas", sostuvo Sáenz sobre la victoria de LLA en la capital salteña. Al hablar en el búnker, felicitó al candidato libertario Roque Cornejo, pero recordó que "hasta hace no más de una hora decían que hubo fraude".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

"Me hubiese encantado ganar los 12 senadores" en juego, aseguró el mandatario salteño. "Vamos a seguir peleando juntos para seguir transformando nuestra querida provincia", indicó Sáenz.

Luego de que se conociera la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza en la capital salteña, el gobernador sostuvo: "Yo no se cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?".

El mandatario salteño festejó los resultados junto a los candidatos locales en el comando de campaña de su espacio, donde envió otro mensaje a nivel nacional: "A los salteños no nos dicen lo que tenemos que hacer desde Buenos Aires".

Sorpresa: La Libertad Avanza se impuso en la capital salteña

En tanto, La Libertad Avanza (LLA) se impuso en la capital con el 35,04% de los votos para el Senado sobre la lista oficialista que encabeza Bernardo Biella, que obtuvo el 30,59%. De esta manera, el libertario Roque Cornejo se quedó con la banca de senador por el distrito Capital.

Embed VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/ojSH8Vcd4S — Javier Milei (@JMilei) May 11, 2025

En la categoría de diputados provinciales por la Capital, en tanto, LLA alcanzó el 34,10% de los votos y se aseguró seis bancas. En segundo lugar quedó el oficialista Aliados por la Unidad de los Salteños, que alcanzó el 16,79%, y consiguió dos bancas. En tercer lugar, el Frente Vamos Salta consiguió dos bancas con el 11,68% de los votos.

Las elecciones de Salta se realizaron con el sistema de boleta electrónica; por ese motivo, los resultados son más rápidos que con el mecanismo de boleta tradicional.