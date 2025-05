Los radicales de Mendoza, entre la alianza con Milei y el apoyo sin anillo

Sin la presencia de Alfredo Cornejo –quien tiene la “lapicera” para la toma de esa decisión– en la noche del viernes se desarrolló la ya tradicional “paella radical” en General Alvear , que en esta oportunidad no contó con la participación de invitados ajenos al centenario partido. Es lógico: son momentos de fuerte debate interno y las opiniones “extranjeras” no son relevantes en esta etapa .

Si bien el ambiente general fue propicio para quienes bancan la unión con el mileísmo , el salón de fiestas sureño donde se llevó a cabo la actividad no estuvo exento de militantes que prefieren mantener independencia identitaria , más allá de que respalden la gestión macroeconómica del Gobierno nacional. En Mendoza –al menos en ON- son minoría.

Respetuoso de lo que defina el partido, “Yayo” se inclina por la opción de ir con candidatos propios a las elecciones que, a la hora de sentarse en una banca del Congreso, no estén condicionados en votaciones que contradigan la línea ideológica histórica del radicalismo. Menos aún, cuando algún proyecto afecte intereses provinciales.

“No estamos obligados a hacer una alianza con LLA para apoyar al Gobierno nacional. Y no hay que simplificar diciendo que si acordamos o no cedemos cargos en las listas, estamos atentando contra el futuro del Ejecutivo. Eso es una mirada de corto plazo”, analizó –en diálogo con Sitio Andino–. Del mismo lado se para el exgobernador Julio Cobos, quien termina su mandato en diciembre y no tiene previsto renovar ni buscar otro cargo.

Luis Petri y el avance libertario

En las antípodas se posiciona el petrismo, que bien le cabría el mote de “radicales con peluca”. El ministro de Defensa participó de la paella y llevó a su tropa. De este lado, la posición es diametralmente opuesta: que todos los espacios que respaldan –en mayor o menor medida– la gestión de Javier Milei, confluyan en un mismo frente en Mendoza. Incluyen al Partido Demócrata y al PRO, cuyas autoridades ya se pronunciaron en contra de volver a compartir ámbito político con el cornejismo.

El gobernador ve en Petri una amenaza. No es una novedad que no lo elige como su sucesor. En el almuerzo de la Fiesta de la Ganadería prácticamente no cruzaron palabras. Es más, toda la estadía del funcionario nacional en la Provincia (llegó el jueves 8) fue casi ignorada por el Ejecutivo provincial. No hubo actividad institucional compartida y el ministro se fue a San Rafael a firmar convenios con un intendente del peronismo: Omar Félix.

Tal es así que Cornejo lo deja afuera de la mesa de discusión de formación de una alianza con los libertarios. Las charlas a nivel nacional las tiene con Karina Milei y “Lule” Menem. Y en territorio local lo hace con los intendentes.

fiesta de la ganadrería 2025, almuerzo 03.jpeg Alfredo Cornejo y Luis Petri compartieron mesa en el almuerzo de la Fiesta de la Ganadería. Foto: Yemel Fil

Las dudas de Cornejo y el tiempo que apremia

La posición del primer mandatario es pro acuerdo, aunque es claro que el entusiasmo es menor al que tenía a principios de año. El Criptogate, las encuestas que posicionan a Cambia Mendoza por encima de LLA en la Provincia, lo ocurrido la semana pasada con Ficha Limpia, y el discurso belicoso de Milei, son algunos de los puntos que lo alejan de la idea de aliarse.

El fuerte de esa coalición está en el apoyo al rumbo económico elegido por Casa Rosada y en el daño que provocaría dividir a un electorado que –a grandes rasgos– es compartido. Una experiencia como la de CABA es vista como perjudicial en Mendoza y quieren evitarla.

El salto de la vicegobernadora Hebe Casado a las filas libertarias tampoco es garantía de que el acuerdo esté sellado, aunque sí es un paso importante. Pasadas las elecciones de este domingo, se espera que las charlas se intensifiquen, con el caso Chaco como sala de ensayo. Los tiempos se acortan y el radicalismo mendocino entra en etapas de definiciones clave para su futuro político en Mendoza.

En la paella no hubo extraños, pero el menú principal sigue siendo el mismo: ¿alianza con Milei o receta propia? La cocción política, por ahora, sigue a fuego lento.