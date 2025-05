El Gobierno busca la aprobación de las declaraciones de emergencias en el servicio eléctrico del sur mendocino

La ministra aclaró que los proyectos de declaración de emergencias están vinculados. "No hay dos emergencias distintas, hay un solo complejo, una sola afectación ”.

El sistema eléctrico se vio afectado tras el aluvión de enero pasado y las centrales eléctricas se inundaron. "El lodo afectó las centrales hidroeléctricas , pero no sólo eso, sino también los caminos que quedaron desechos, los playones de maniobras”. Se pudo reanudar el sistema a partir de “bypassear las centrales, o sea, se realizó un by pass a las dos centrales, conectando Nihuil IV a Nihuil I ”, explicó Latorre.

A su vez, indicó: "se están haciendo las tareas de remediación que tienen un plazo de 90 días. No es solamente entrar y limpiar las centrales, el lodo se mezcló hasta con aceite de las propias turbinas, por lo que también se han realizado tareas de tratamiento de esos lodos, con la participación de diferentes organismos como Hidráulica e Irrigación. Una vez que culmine la remediación, vamos a poder tener un diagnóstico, y en paralelo, está trabajando la reaseguradora del seguro, porque se va a tener que discutir el resarcimiento que prevé el seguro. No va a ocurrir, por una cuestión de tiempo, antes del 01 de junio".

La ministra explicó que “es indispensable que el operador actual, que está cobrando el seguro, tiene que tener la previsión de pagarle a HINISA lo que está dejando de venderle al sistema. Esa energía que no está generando Nihuil II y Nihuil III por 18 meses, de los cuales ya han transcurrido entre 4 y 5 meses, el seguro le paga esa energía no vendida, al operador; hasta tanto se liquide ese seguro en función del daño total o parcial, que es lo que resta definir”.

Latorre manifestó que “no se puede salir a ofrecer una licitación si no se sabe cuál es el daño, y por lo tanto cuál es el nivel de inversión, lo pague el seguro parcialmente o no, pero ningún oferente o interesado va a venir a presentarse a una licitación si no sabe lo que hay sobre el 50% de la central”.

Emergencia en los sistemas hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante

Ya cuenta con media sanción del Senado, referido a “declarar la emergencia del Sistema Hidroeléctrico 'Los Nihuiles'” por el plazo de 14 meses desde la promulgación de la presente”.

Se dispone “la continuidad del período de transición establecido por los decretos 1021/24 y 1085/24, a cargo de la empresa HINISA, hasta tanto se verifique el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión con Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., relativo al uso hidroeléctrico de las aguas del Río Atuel y otros bienes de dominio de la Provincia”.

Por estas razones, “a fin de restablecer el funcionamiento seguro y eficiente del sistema, es necesario adoptar una serie de medidas urgentes. En primer lugar, deberán realizarse relevamientos especializados y una evaluación detallada de los daños existentes, incluyendo estimaciones técnicas y económicas para su reparación y puesta en funcionamiento. Posteriormente, será imprescindible ejecutar las obras necesarias, las cuales implicarán una considerable complejidad logística” por tratarse de zonas montañosas, indican los considerandos.

Cabe destacar que uno de los puntos importantes del proyecto es que se faculta al Poder Ejecutivo de Mendoza a desarrollar todos los actos necesarios, en coordinación o no con el Estado Nacional, para llevar adelante una licitación conjunta de ambos sistemas hidroeléctricos.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de otorgar una nueva concesión de operación por un plazo de hasta 30 años, con cláusulas que aseguren el control provincial sobre el recurso, la adecuación de los cánones y regalías, y el cumplimiento de estándares ambientales y de mantenimiento de la infraestructura.

Emergencia Aluvional y emergencia eléctrica en el sur provincial

Ingresará por la Cámara de Diputados enviada por el Poder Ejecutivo, se refiere a ratificar el Decreto Nº 792/2025, por el que se declaró la Emergencia Aluvional en el sur de la Provincia de Mendoza por el término de un año y la Emergencia del Servicio Eléctrico por el término de catorce meses.

El proyecto menciona que “el corte de suministro eléctrico ocurrido el 19 de marzo de 2025 evidenció aún más la crítica situación del sistema, y la necesidad urgente de adoptar medidas excepcionales que garanticen el abastecimiento de energía en la región”.

Los objetivos que se tienen al declarar la emergencia consisten en “autorizar a los organismos intervinientes a realizar todos los actos útiles tendientes a garantizar la seguridad de las personas, la protección de bienes y caminos, y la continuidad del servicio eléctrico en el sur de la provincia”.

El articulado de la normativa detalla que la Emergencia Aluvional en el sur de la Provincia sería por el término de un año, y la Emergencia del Servicio Eléctrico por 14 meses.

La normativa autoriza al Ministerio de Energía y Ambiente, y a la Subsecretaría de Energía y Minería “a llevar a cabo las acciones necesarias para la Ampliación Provisoria del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Cuyo”.