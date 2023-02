Ganancias Deportivas en San Rafael: Villegas, de millonario a parripollero, estafa mediante.

“Los vendo a 2.500; pero el kilo sale 600 y aumentó la leña; así que un 30% le saco”, cuenta, mientras no deja de atender a los clientes que caen en el soleado mediodía dominical a llevarse el pollito del almuerzo.

Son números muy distintos al 20% de ganancias mensuales y en euros que ofrecía Ganancias Deportivas, pagadas en bitcoin. Además, ofrecían 20 euros por cada miembro que agregaran con un 8% más de ganancias… piramidal, de aquí a la luna, a todas luces.

El sistema Ponzi pasó a ser un engaño disfrazado de apuestas deportivas en partidos de fútbol europeo… incluso cuando no había fútbol en ningún lado por la pandemia.

Pero no hay peor ciego que quien no quiere ver. A pesar de lo que informaban los medios, y hasta con la exposición del caso en las narices de Villegas cuando visitó el programa Curiosos del Poder en Canal 4 de San Rafael, en marzo de 2021, los sanrafaelinos seguían poniendo sus ahorros y hasta vendían bienes muebles e inmuebles, para hacer plata sin trabajar.

Hoy, son más de mil los denunciantes que aguardan que la Justicia les dé un mano; pero esas presentaciones penales, como mucho podrían llegar a una condena de 3 años de prisión en suspenso, por delitos de esta naturaleza; casi con nulas posibilidades de recuperar lo “invertido”.

Igualmente, lo que se deberá demostrar es el ardid. Y allí la historia en tribunales puede terminar en sentencias que quizá no satisfagan a todos los damnificados. Es que, va de suyo que muchos sabían que era una apuesta, donde el que llegaba temprano y alcanza a recuperar lo invertido más algunas ganancias, podía decir: “salí justo a tiempo”.

El tema es que el tiempo se acabó hace rato. Ya no mandaron más “retiros”, y la mayoría decidió no hacer más que mutis por el foro; incluso en las redes sociales donde anteriormente hablaban maravillas de David Villegas, Ganancias Deportivas, los españoles, el costarricense y los bitcoins.

Eso quizá explique que Villegas pueda seguir transitando sin problemas las calles sanrafaelinas. Y hasta vendiéndoles pollo.

De todas formas, algo no cierra. Este hombre, que la misma empresa Ganancias Deportivas dijo que no podía hacerse la víctima porque alcanzó a retirar 350.000 euros (más de 70 millones de pesos).

Villegas niega eso, pero reconoce que le quedaron en cartera como 6 millones de euros.

Sin embargo, ahí está vendiendo pollos en las calles.

Hoy dice que no tiene nada, que incluso debe alquilar, y sobre los autos y camionetas de alga gama en los que se pavoneaba hasta el año pasado, asegura ahora que “los vendí para hacer una diferencia, para aguantar hasta la semana pasada. Esperando que todo se solucione y cantar victoria. ¿Cantar victoria? Como un choco, quedé… como un choco”.

Y aunque pocos le creen, sigue transitando sin miedos por la vía pública porque asegura que nadie lo ha amenazado ni agredido.

No se siente estafador sino víctima: “yo creí en este proyecto y así quedé también. Si se lavaron todos, las manos; me dejaron en el medio. Los mismos líderes que caminaban”. conmigo, no están más.

Algunos piensan que lo del parripollo es una puesta en escena en carácter de pre prueba a esgrimir al momento de las acusaciones que se vendrán seguramente en su contra.

El fiscal Javier Giaroli, que desde un primer momento vio la estafa, abrió una causa de oficio y fue blanco de dardos en redes sociales de cuanto miembro de Ganancias Deportivas anduviera con ganas de agredir, en tanto soñaba con un futuro de alforjas llenas, hoy recibe pacientemente a los denunciantes para tomarle testimonial cuando el tiempo se lo permite.

Es que, a decir verdad, no es un caso que pueda considerar más urgente que los homicidios, abusos y/o asaltos que le llegan cotidianamente a la Fiscalía: son 150 denuncias por delitos de distinta naturaleza que le caen por turno quincenal a Giaroli.

Ya bastante peleó por este caso, al punto que se entabló un conflicto de competencia con la Justicia Federal que la Corte de la Nación resolvió dejándola en manos del fiscal provincial.

Giaroli va por todo, y no sería de extrañar que, después de una acumulación exponencial de denuncias, oficios libras al exterior para dar con los propietarios de Ganancias Deportivas y lo que pueda conseguir de los líderes como David Villegas, termine imputándoles algo más grave que la estafa: por ejemplo, asociación ilícita.

Especulaciones al margen, Villegas seguirá con su papel de víctima y esta noche, en Televisión Andina, se podrá ver la entrevista completa a las 22 hs a quien en alguna ocasión fue casi un dios en San Rafael.