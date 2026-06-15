15 de junio de 2026
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Paso Internacional Los Libertadores

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de junio

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Qué decidieron las autoridades fronterizas para lunes 15 de junio.

Qué decidieron las autoridades fronterizas para lunes 15 de junio.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este lunes 15 de junio, de 9 a 21, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, según informaron desde la Coordinación Argentina. Es obligatoria la portación de cadenas.

Recordá que los horarios de tránsito en la temporada invernal (cuando el Paso está abierto) son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9 a 21.
  • De Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Si bien la jornada se presenta fría en la alta montaña, el pronóstico anticipa cielo seminublado, sin precipitaciones. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 2°C en Uspallata, -5°C en Punta de Vacas, -8°C en Puente del Inca y -9°C en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Paso Los Libertadores Cristo Redentor 13-06-26
Jornada fría este lunes 15 de junio en el Paso Internacional Los Libertadores.

Jornada fría este lunes 15 de junio en el Paso Internacional Los Libertadores.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Cabe recordar que desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto, rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores. Los horarios de tránsito durante ese periodo son los siguientes:

  • De Argentina hacia Chile: de 9.00 a 21.00 horas.
  • De Chile hacia Argentina: de 8.00 a 20.00 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

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