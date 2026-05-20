Pascual Porco: guerra, inmigración, familia y el legado de una de las peluquerías más emblemáticas de Mendoza

Hablar de Pascual Porco es hablar de estilo, elegancia, familia y Vendimia. Su apellido se convirtió, con el paso de los años, en una marca reconocida por mendocinos y turistas. Pero detrás del nombre, hay una historia mucho más profunda: la de un oficio heredado, una familia inmigrante y una vida entera ligada a la peluquería.

En diálogo con Visión Empresa con Erika García , por Andino Streaming , Pascual repasó sus orígenes y recordó la historia de su padre, quien comenzó a acercarse al oficio en Italia, en tiempos difíciles y marcados por la guerra.

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La historia familiar comenzó en Cosenza, Calabria , donde su padre descubrió la peluquería casi desde afuera. De niño, se quedaba mirando cómo trabajaban los peluqueros del pueblo y llevaba bolsas de frutas y verduras para que lo dejaran observar.

Años después, atravesado por la guerra, ese oficio se transformó en una herramienta de supervivencia. Su padre, siendo muy joven, fue incorporado al ejército italiano. En medio del conflicto, le cortaba el cabello a soldados y compañeros, algo que le permitió mantenerse ligado a aquello que había aprendido de chico.

Terminada la guerra, regresó a su pueblo, abrió una peluquería por poco tiempo y luego decidió viajar solo a la Argentina. Como tantos inmigrantes, llegó con la idea de “hacer la América”. Su primer lugar fue Villa Jovita, en Mendoza, donde comenzó a construir una nueva vida.

Una familia que nació de una foto

Pascual también recordó una de las historias más emotivas de su familia: la forma en la que se conocieron sus padres. Su mamá vivía en Italia y su papá en Mendoza. Se conocieron por foto, se casaron por poder y ella viajó en barco hacia la Argentina siendo muy joven.

“Desde ahí nunca más se separaron”, contó Pascual. Esa historia, que de chico fue descubriendo a través de fotos y preguntas familiares, marcó profundamente su manera de mirar la vida.

Pascual Porco, entrevista, Andino Streaming La marca Pascual Porco, una identidad fuerte, reconocible y ligada al trabajo familiar.

Los primeros pasos en la peluquería

La infancia de Pascual transcurrió entre espejos, tijeras, escobas y clientes. Al principio, la peluquería no fue una elección romántica, sino casi una obligación familiar. Mientras estudiaba de noche, durante el día ayudaba en el salón.

Una de las anécdotas más fuertes que compartió ocurrió cuando tenía apenas 11 años. Su padre lo mandó a afeitar y cortar el cabello de un hombre que había fallecido. Pascual recordó el miedo, la escena y el impacto de esa experiencia.

Con el tiempo, entendió que aquel episodio lo marcó para siempre. “Desde ahí ya soy peluquero”, resumió.

De “Pedrito” a Pascual Porco

La peluquería familiar primero se llamó Pedrito, en homenaje a un hermano de su padre fallecido durante la guerra. Más tarde, junto a sus hermanos, unificaron los salones bajo otro nombre. Pero el gran cambio llegó cuando le sugirieron usar su propio nombre.

Así nació la marca Pascual Porco, una identidad fuerte, reconocible y ligada al trabajo familiar. Con el acompañamiento de su esposa, Pupi, la peluquería fue creciendo y consolidándose en Mendoza.

Vendimia, reinas y una marca ligada a la provincia

Con los años, Pascual Porco también se volvió sinónimo de Vendimia. Su trayectoria fue reconocida por el Gobierno de Mendoza por sus años de trabajo y por su participación en la fiesta máxima de la provincia. Le entregaron una placa por los 90 años de Vendimia y 25 años "realzando la belleza de las Reinas".

Para él, Vendimia es mucho más que vino. Es identidad, cultura y una vidriera enorme para Mendoza. Durante décadas, peinó a reinas y virreinas, y construyó vínculos que todavía recuerda con cariño. Cuando le preguntamos si guarda algún vínculo o recuerdo especial de alguna en particular, no dudó: "Con Nuri Donnantuoni".

Pascual Porco reconocimiento Vendimia Para Pascual Porco, Vendimia es mucho más que vino

El presente: familia, legado y futuro

Hoy, Pascual continúa al frente de la marca junto a su esposa y sus hijos Pascual, Nicolino y Tonino. La casa central funciona en Godoy Cruz y también cuentan con el local de Arístides Villanueva. Aunque le gustaría que el legado continúe, asegura que sus hijos deben elegirlo con libertad.

Su deseo es claro: que la peluquería llegue, al menos, a los 100 años como homenaje a su padre y a toda la historia familiar que sostiene el apellido.

“Si volviera a nacer, pediría vivir la misma vida”

Hacia el final de la entrevista, Pascual habló del orgullo que siente por su familia y por haber atravesado los momentos difíciles todos juntos. También se reconoció como una persona exitosa.

“Si volviera a nacer, pediría vivir la vida como la viví”, expresó. Y en esa frase resumió mucho más que una trayectoria profesional: resumió una vida hecha de trabajo, amor, herencia, oficio y gratitud.

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