Votar proyectos: madurez necesaria para un nuevo país

Ahora bien... ¿Dónde están esas propuestas?

Confieso que al pensar esta nota lo primero que se me vino a la mente es si la sociedad argentina tendría la madurez necesaria para exigir conocer de antemano cuáles serán las políticas fuertes de cada frente que se presente en elecciones.

Pero luego caí en la cuenta que ni fuerzas políticas ni candidatos están hablando de acciones. No se están poniendo en juego proyecciones, ni programas, ni se está hablando de modelos económicos o sociales... sólo hay una declamación del tipo "vamos a cambiar esto" sin decir cómo, porqué, cuánto llevará o cómo nos mejorará la vida.

Por eso, volviendo a un principio: ¿dónde están esas nuevas ideas?

La clase política argentina definitivamente TIENE que dar muestras de su madurez y convencer al electorado que su propuesta de trabajo es la que Argentina o Mendoza necesita. Y los medios de comunicación deben ser el lugar en el cual ese debate necesario se dé para que las propuestas -y no los agravios- lleguen a la gente.

Todos debemos crecer un poco en esta Argentina. Exigirnos a nosotros mismos estar a la altura de la discusión que el país necesita, desde su raíz, y de ese modo ser simientes de una nueva historia.

No votar colores, sino ideas; no perseguir quimeras, sino ponernos objetivos; no pensar en grietas inexistentes sino en distintos modelos de país y cuál es el proyecto que nos ayudará a estar mejor.