Tensión creciente en el camino a las elecciones

No hace falta analizar demasiado la actuación de Milei en las últimas horas para comprender que su campaña en los próximos 60 días pasará por radicalizar no solo sus palabras sino también sus propuestas, la idea de privatización del Conicet, el INTA o el INTI son claro ejemplo. Su mensaje, desde el primer día que se presentó ante las cámaras de TV como un economista independiente hasta hoy, fue profundizar al máximo la grieta discursiva contra la política en general pero también la ideológica. Sus primeras horas post PASO obviamente van en ese mismo sentido, en términos futbolísticos “equipo que gana no se toca”